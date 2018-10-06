髖關節疼痛 粉領族跛行「砍掉重練」

2018-10-06

文／李勝勛

32歲的梁小姐是上班族，平常的活動除了上班時的文書工作之外，假日偶爾上健身房做重量訓練。但最近這一年來，她覺得左邊的鼠蹊部深層會隱隱作痛，尤其在走路或活動量較多時特別明顯。由於症狀越來越嚴重，甚至最近半年來開始出現跛行，於是前往骨科門診尋求協助。

透過理學及影像檢查，發現梁小姐患有左側「髖關節發育不良」，同時合併輕度的退化性關節炎。經醫師與梁小姐討論各種治療選項後，梁小姐決定採納「髖關節截骨矯正手術」來治療。

手術後隔天，梁小姐即可在使用枴杖的輔助下行走，第3天出院休養，1個月恢復上班，3個月後已可在不需枴杖的情況下正常行走。雖然手術後仍有些許傷口不適感，但先前困擾她的鼠蹊部疼痛感已大幅減輕，也可恢復之前的生活及運動習慣。

截骨矯正手術 3個月後正常行走

髖關節是人體最大的關節之一，是由像一個碗形狀的「髖臼」和像一個球形狀的「股骨頭」所構成。「髖關節發育不良」是一種嬰兒時期髖關節發育過程不良，髖臼變得很淺平，使得關節受力不平均而提早退化。「髖關節發育不良」是東方人常見造成髖關節疼痛、退化性關節炎、甚至需要進行人工關節手術的疾病。

在治療方面，若是較早期診斷，可藉由「截骨矯正手術」將髖臼矯正到好的位置，如此可減輕病患的疼痛感，並降低未來因嚴重退化需進行人工關節手術的機率。

由於這種手術是將骨頭「砍掉重練」，須在手術當中製造一個小骨折，才有辦法進行矯正，再使用鋼釘固定住骨頭，因此手術後仍要做適當的保護，待3個月左右骨頭癒合，才能完全恢復。所以這種保留自己髖關節的「保髖」手術，儘管復原期會比人工關節還久一些，但痊癒後功能良好、活動角度大，無人工關節的感染、磨損或脫臼等問題，仍是一個相當好的治療方式。

（作者為林口長庚醫院骨科部關節重建科主治醫師）