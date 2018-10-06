做做「平頸肩法」 趕跑慢性疲勞症候群

2018-10-06

文／吳佑鴻、姜智釗

黃小姐是忙碌的上班族，這半年突然覺得非常疲倦，每次放假結束要返回職場都感受到很大的壓力，有時候還會頭痛，感覺記憶力好像變差，關節和肌肉常常痠痛，連原本喜歡的慢跑都讓她累到不行，就算睡很久也不能改善這種感受。

工作壓力情緒負荷 成因複雜

最近她還很容易感冒，到醫院檢查卻都沒有什麼太大的問題；如果你也跟黃小姐一樣，你可能也正受到「慢性疲勞症候群」的困擾！

「慢性疲勞症候群」大部分影響25到45歲的女性，大概每一千人會出現1到3位，一般認為和長期處於生活緊張、無法緩解的工作壓力與情緒負荷有關，這種時好時壞的疲倦大多持續超過半年，卻找不到特別的原因，會影響工作與生活步調，也讓情緒受到了波及。

中醫的「虛勞」、「倦」、「懈怠」、「困薄」等描述，都很類似於「慢性疲勞症候群」，中醫常用中藥來補身體的不足，疏氣機的暢通，安睡眠的心神，另外，中醫還很重視肩頸的柔軟度，讓壓力不要累積，所以頭頸的風池、安眠一、安眠二、肩井穴位，都是很好的針灸和按摩穴位。

針灸按摩調理 配合中西醫師

◎平時不妨還可做下述的「平頸肩法」，幫忙放鬆舒緩壓力，但注意動作要輕柔緩慢唷。

●腳與肩同寬，雙手抱圓，指尖相對。（圖1）

●順勢吸氣，雙手上提，手指交叉。（圖2）

●雙手向上，眼看手背。（圖3）

●放鬆吐氣，雙手打開。（圖4）

●雙眼平視。（圖5）

●雙手回大腿外側。（圖6）

慢性疲勞是很常見問題，成因複雜，建議與中西醫師一同配合，看看是否找得出明確的原因。

在日常起居上，建議慢性疲勞症候群的民眾要有均衡的飲食、規律的睡眠和適度的運動，一定可以重回活力滿點的生活！

（作者為桃園市大竹風澤中醫診所中西醫師）