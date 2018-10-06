《謠言終結站》低蛋白飲食營養不良傷腎? 醫:減少負擔熱量不變

2018-10-06

記者林惠琴／台北報導

坊間盛傳「腎臟病患者採用低蛋白飲食法，可能導致營養不良反而傷腎」，但醫師指出，低蛋白飲食降低的是攝取蛋白質比例，不是總熱量，因此只要正確執行，並不會產生營養不良的情況，且腎臟病患者降低飲食中蛋白質的比例，可減少體內廢物堆積，降低腎臟負擔。

正確執行 減少體內廢物堆積

亞洲大學附屬醫院腎臟科主任周哲毅表示，人們攝取肉類等蛋白質時，可能會產生含氮廢物，通常由腎臟排出體外，但當腎功能受損時，恐會在體內形成堆積，進而導致酸中毒、尿毒症等，因此往往會建議腎臟病患者要採取低蛋白飲食，避免再增加腎臟的負荷量、造成病況惡化。

周哲毅指出，一般低蛋白飲食建議為每天每公斤0.8公克，舉例而言，一名60公斤的慢性腎臟病患者，每天可攝取48公克的蛋白質，但若有感染或洗腎等需要補充營養的情形，可諮詢醫師評估調整；另現也有藥物搭配在吃飯過程服用，有助於減少廢物堆積。

不過，周哲毅說明，有些腎臟病患者可能有蛋白尿的情況，認為若再採取低蛋白飲食，將會因為蛋白質流失過多而營養不良，應該要再補充蛋白質，但低蛋白飲食僅是降低飲食中的蛋白質比例，改由食用好的油脂或其他營養素等方式替代，總熱量並未要求減少，因此不會營養不良。

總熱量不變 不至於營養不良

周哲毅強調，腎臟病患者常見營養不良的原因，主要是體內廢物堆積情形嚴重，由於尿毒症出現噁心、嘔吐、吃不下的症狀，照理說應該要洗腎改善，但國人普遍對於洗腎心存恐懼，一再延遲，期間胃口不佳導致營養失調，提醒民眾若不可避免要洗腎，其實沒有那麼困難、複雜，不要過於排斥，否則可能延誤而對健康形成更大的危害。