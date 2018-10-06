高度近視黏3C 女大生竟視網膜分裂

2018-10-06

文／梁中玲

一名19歲女大生是排球校隊，更是電腦繪圖高手，但因從小就愛用3C，近視度數高達1千度以上，雖配戴隱形眼鏡，矯正後視力可達1.0。但日前她發現看東西的影像沒有以前清楚，因此就醫，檢查結果發現，左眼視網膜深層分裂，未來恐有失明之虞。提醒民眾視力1.0不代表眼球健康，減少使用3C產品，才能保護靈魂之窗。

視力矯正1.0 看東西仍糊

這位女大生是網路重度者，小學時，近視度數就有400度；升上大學後，度數加深到1100度，除了常掛在電腦前，做繪圖作業外，還經常滑手機追劇，以及追蹤朋友社群動態，每天使用3C時間長達4小時以上。

雖有配戴隱形眼鏡矯正視力，但最近還是發現「看東西沒有以前清楚」、「有點糊糊的」，因此就醫。

黃斑部變薄 視力像老人

初步檢查發現，她的矯正後視力確實可達1.0，散瞳後，也沒有高度近視常見的表層周邊裂孔，但懷疑可能有深層視網膜病變，於是安排無放射性的視網膜「光學共軛斷層掃描」（簡稱OCT），赫然發現她的黃斑部不只變薄，眼睛狀況與80多歲長者老化程度相似，更可怕的是，竟然出現連正常老人都少見的「視網膜深層分裂」。

視網膜層間分裂 難恢復

由於現階段並沒有治療藥物，只能建議停止使用3C產品，暫時追蹤，並且服用護眼保健食品。未來如果繼續惡化逐漸喪失視力，則需採取複雜型視網膜手術合併灌油或灌特殊氣體修補分裂，盡力搶救，但恐怕也無法完全恢復正常。

一般來說，視網膜層間分裂的原因包括高度近視、家族性遺傳（大多會在幼童時期察覺），好發於50歲以上的中老年族群等，然而這位女大生年紀輕輕就出現視網膜分裂的情形並不多見，主要原因可能與使用3C時間太長有關，唯有減少使用時間，才能降低高度近視演變為失明的可能性。

近視的變化主要在眼球後端，外觀完全看不出來，如同此病例，即使有正常視力1.0且經散瞳無表面視網膜破洞，卻仍有深層視網膜分裂。

提醒民眾，平時不妨多攝取富含葉黃素的食材，或者「前花青素」植物，如紫甘藍、蔓越莓等紫色蔬果，以及草莓、番茄、紅葡萄、蘋果等富含花青素蔬果，都有助於視力保健。

（作者為高雄亮晶晶眼科診所院長）