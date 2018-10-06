交通部拍板 ／滿26年老飛機 後年起強制退場

2018-10-06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部去年預告修正「民用航空運輸業管理規則」，要求滿二十六年高齡民航機退場，原給予一年緩衝期，因遠東航空公司提出異議，稱來不及引進新機，營運將受衝擊，交通部部務會報通過修正案，此規定延後至一○九年元旦上路，屆時遠東航空將有四架MD麥道飛機須停飛，佔其機隊四十％。

4架需停飛 遠航︰不影響營運

目前國內未限制民航機機齡，不過民航局表示，飛機客艙有加壓的客機，十四年以上就算高齡機，機齡達十九年後，除要做固定維護計畫，每隔七年需做一次高齡機檢查，包含重要結構、線束（電力線、訊號線）、機身蒙皮等都要詳細檢查，通過才能繼續營運。

根據民航局統計，截至今年八月國內民用航空器（含直升機）共兩百七十三架，平均機齡七．四八年；十四年以上高齡機共三十七架，有些是貨機、直升機，並非所有都是客機。

國籍航空公司平均機齡多在十年以下，中華航空八．四年、華信航空五．九六年、台灣虎航三．三七年、長榮航空五．三五年、立榮航空四．三一年。不過遠東航空二十．○三年、德安航空十四．五七年，平均機齡偏大。

遠東航空機隊有十架，其中八架MD已超過二十年，明年三月有四架機齡將超過二十六年。遠東航空總經理李承仲表示，遠航去年已引進兩架ATR72-600型，今年也會引進兩架同型機，國內線航班不會有問題，也不致衝擊遠航營運。