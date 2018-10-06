未達半數同意 台大學生會長質疑代表性

2018-10-06

台大遴委會發文教部不再開會

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議未休，教育部長葉俊榮盼台大校長遴選委員會開會重新投票選出校長，以解開遴選委員未利益迴避等癥結，但台大校長遴選委員會近日發文教育部表達不同意再開會。台大學生會會長吳奕柔昨晚在臉書發公開聲明，直指校長遴選委員會召集人陳維昭預擬遴委會拒絕開會的回文，廿一人只有十人回覆，是草率且未經半數以上遴委同意的結論，不具代表性！

吳奕柔指出，她除要表達反對立場，也要求遴委會應儘速召開實體會議，針對教育部九月十七日之回函，進行合乎正當程序的討論與決議，同時嚴厲譴責此次遴委會之議決過程。

吳奕柔表示，學生會長做為台大校長遴選委員會二十一席遴委中唯一的學生代表，九月二十一日收到遴委會召集人陳維昭的電子郵件，內文為台大請遴委會針對教育部「要求回到一月五日的五位候選人重啟遴選」之函文作處理。

吳奕柔指出，陳維昭的郵件中，已先草擬回覆，指遴選委員會於今年一月三十一日會議及八月二日聲明，皆已針對「知悉獨董是否影響遴選結果」做出說明，且蔡明興委員於兩次討論過程中皆主動迴避等；希望各遴委在中秋假期的「兩天內」，進行意見回覆。

吳奕柔表示，二十一名遴委僅有十人回覆，還包括表達反對意見的她，但陳維昭逕自於九月二十六日回覆教育部指，「遴委會將建請台大校方回文教育部，待釐清教育部的確定旨意與法令依據後，遴委會再行處理。」

葉俊榮昨表示，遴選程序確有瑕疵，程序上應予補正，尊重大學自主，原來的瑕疵在那裡，社會有關切，監察院亦有糾正，期待負責遴選者勇敢承擔瑕疵補正，讓大學校長產生之後，有正當性可帶領大學邁向國際。教育部指出，遴委會如不願意開會，只能靜待司法解決校長遴選爭議。