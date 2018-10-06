翻轉自閉症的人生／拿過特奧金牌 彭聖元又獲優秀身障勞工

2018-10-06

〔記者簡惠茹／台北報導〕卅歲的彭聖元曾奪下冬季特殊奧運競速滑冰金牌，今年又獲北市優秀身障勞工殊榮，成功翻轉一出生就被診斷出自閉症的人生。現任陽明大學圖書館員的他，憑著對數字的敏銳度和過人記憶力，如同台版「雨人」只需花三小時就能整理好兩百本書，看到書號就能迅速找出書籍位置。

當圖書館員 3小時就能整理好200本書

十二月三日是國際身障日，台北市勞工局今年評選出十名優秀身障勞工並將故事集結成書，鼓勵得獎勞工繼續在職場上發揮所長。

獲獎的身心障礙勞工臥虎藏龍，彭聖元雖然一出生就被診斷有「輕度自閉症」，但他接連奪下二○一一年夏季特殊奧運獨木舟比賽兩面銀牌、二○一三年冬季特殊奧運競速滑冰金牌，在陽明大學擔任館員已經長達九年。

「看著整齊的書本們，就覺得很有成就感。」喜歡讀書的彭聖元指出，很開心可以在書堆裡面工作，他只要看到不整齊的地方就馬上整理，曾有館員在圖書館拍婚紗，攝影師還驚訝怎麼有人把書排得這麼整齊。彭聖元說，看到有人把他排的書當作背景拍照，覺得很開心。

彭聖元從十九歲就開始練習滑冰，毅力驚人，他說，不會覺得滑冰困難，之前為了參加南韓的冬季特奧比賽，每次去游泳池練習都要五十公尺游二十一趟、還要練習八千公尺的自由式才肯起來。不過因為滑冰練習時常需要練到凌晨，時間過長，彭聖元決定放下，但還是持續旅遊和讀書。他說，最愛看旅遊書，已去過日本、美國、南韓、香港、瑞士和希臘等地。