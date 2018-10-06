今年農作盛產 台東農民農會行銷突圍

2018-10-06

記者張存薇／專題報導

台灣農民種植技術佳，若氣候配合，總是豐產。今年香蕉、鳳梨等多種水果因盛產價格崩跌，僅靠政府來不及因應，台東縣農民研發多元產品、或推親子採果DIY，農會則幫忙把水果加工製成冰棒、拚外銷，努力靠自己化解盛產滯銷的困境。

研發多元產品 或加工拚外銷

台東縣是農業大縣，農作多元，以香蕉為例，產量約占全國三％，今年台東香蕉零售價一斤最低只剩十元，台東地區農會啟動收購機制，買了廿噸在地蕉製成香蕉牛奶冰棒，搭配鹿鳴溫泉酒店推出法國藍帶香蕉蛋糕，吸引民眾嘗鮮，光香蕉牛奶冰棒就賣了兩萬三千支。

而台東紅龍果從四年前的七十七公頃、翻倍暴增到今年的一六六公頃，巨大的銷售壓力，也讓小農求新求變，想辦法找活路。

池上鄉阿裕果園園主沈濟裕七年前開始轉種紅龍果，他無奈地說，去年全國產量太高，平均價格掉五成，剛好池上鄉農會推廣「食農教育」，因此設計導覽、套袋、採果、做果醬的九十分鐘DIY課程，民眾了解台東產品優質後，未來還會持續宅配購買。

卑南鄉的紅龍果農友陳祥介也說，紅龍果採收期全國都很集中，去年與台東大學創新育成中心合作研究延長果品保存期限的技術，東大建議做加工品，所以嘗試以賣相不佳的次級果研發紅龍果軟糖、乳液等，讓次級果不進入市場打壞行情，紅龍果軟糖搶攻不一樣的客群。

台東縣農作物產值最高的就是釋迦，種植面積高達五千五百公頃，其中鳳梨釋迦、大目釋迦就高達六十一億元，鳳梨釋迦幾乎都外銷中國，擔心過度集中單一市場，台東地區農會也嘗試大目釋迦以「冷凍模式」進軍美國市場，並洽談日本市場。

東區農總幹事李建通指出，大目釋迦軟熟後經過抗氧化處理，再冷凍海運至其他國家退冰後即可食用，因為是「冷凍食品」，沒有病蟲害及農藥檢疫的問題，只要顧好品質，即可行銷到各國。