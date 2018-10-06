水災重創 空心菜種籽減產逾5成

2018-10-06

「採種用」空心菜泡水 菜農憂衝擊明年供給量

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕我國「採種用」、「食用」空心菜的主要產地都在嘉義縣，卻受「八二三水災」重創，嘉義縣農業處估計種籽減產逾五成，衝擊產業鏈，菜農憂心買不到足夠的種籽，勢將影響明年「國民蔬菜」供給量，原本便宜又好吃的空心菜，明年價格可能攀升。

嘉縣朴子與布袋種植面積 占全國九成五

嘉縣農業處長許彰敏說，採種用的空心菜主要種植區域在朴子市與布袋鎮，面積約四百五十公頃，占全國九成五，卻都是八二三水災的重災區，空心菜雖耐水，但泡水逾兩天，莖部就會潰爛影響生長，致開花率不佳，估算種籽減產超過五成。

泡水逾2天 莖部就潰爛致開花率不佳

嘉縣新港鄉農會總幹事陳永華表示，新港鄉空心菜專作區面積四十公頃左右，分布在古民村、中庄村與共和村等，是全台灣食用空心菜主要產地，因一年輪種逾十次，效能等於四、五百公頃，台北市第一、第二果菜市場的空心菜半數以上來自於此。

許彰敏說，採種用空心菜是在一期稻作收割後、七月間種植，農友段取空心菜莖部扦插，八月底開花，每天花開花謝，十月為盛開期，滿園白色花絮宛若雪花片片，被譽為「十月雪」，每年立冬（十一月七或八日）後，農友將植株連根拔起並置放田間曝曬凋萎，再過一個月剝離菜籽出售，一年種植一季。

布袋農友鄒明賞表示，採種用空心菜今年插種後就遇到連日豪雨爛掉、重種，又碰到超級水災，他的三、四甲空心菜田泡水七天，莖部潰爛迄今未能完全重生，能保有三成產量就要偷笑了。

種籽供不應求 空心菜價明年恐攀升

新港一名陳姓菜農說，食用空心菜全年可種植，夏季從播種到採收只要十六天，冬季則要二十多天，是颱風過後最能平抑菜價的「國民蔬菜」，地位相當重要，但因價格便宜，往往不被重視，今年因少颱風侵襲，空心菜低價半年，菜農苦不堪言，明年如果因種籽嚴重供不應求，菜農與消費者都將是受害者。