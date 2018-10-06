黃昆輝籲設「人力規劃委員會」

2018-10-06

解決供需失調與學用落差兩大問題

〔記者林曉雲／台北報導〕我國教育出現人力供需失調與學用落差兩大問題，黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝強調，教育政策與經濟發展應緊密連結，教育是支持繁榮進步的力量，呼籲政府成立「人力規劃委員會」，廣納「人力需求方」，譬如產業界進入決策群，使當前台灣教育和經濟各自為政，造成「青年高失業、企業高缺工」等問題能獲得解決。

黃昆輝認為，台灣目前存有人力供需失調、學用落差、高等教育平庸化、技職學校定位及社會公平正義等問題，要解決當前困境，應採取更具開創性的思維與突破性策略，必須「建構協調機制」，成立「人力規劃委員會」，採行「政府規劃」與「市場引導」並存方式，由政府相關部門組成外，並廣納「人力需求方」進入決策群，例如把工商界代表延攬進入委員會，直接提供各產業發展現況、未來趨勢及人力需求數據，掌握更精確的需求趨勢。

關鍵人力需求 應事先預估、規劃

黃昆輝也主張採行「彈性原則」，對關鍵人力需求應事先預估，妥為規劃，以免臨時缺才，權宜之計先延攬外來人力，長遠之計仍須由自己的教育體系培養，此類人才培養必須採彈性原則，打破現行制度，「教學彈性化」更為重要，須跳脫現行課程、教材、教法及評量方式框架，重新規劃設計，才足以培養出具批判性思考、創造力及協作力與溝通能力的人才。

總統府資政陳博志則呼籲，企業界對人才培育最後一哩路應扛起責任，出錢出力提供建言。前立法院長王金平表示，提升台灣的經濟發展是台灣每個人的責任，教育政策應與經濟發展緊密結合。

義美食品總經理高志明對於人才議題，則認為政府、學校、企業都有責任，必須三方面共同努力。以大專產學合作為例，其實企業、學校是互蒙其利，政府卻往往認為產業單方面獲利，給予很多束縛。