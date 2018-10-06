美學者：投資初等教育 報酬率最高

2018-10-06

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕政府正進行托育公共化等一連串政策，期能改善少子化情況及初等教育環境，美國喬治城大學教授喬治．薩查羅波羅斯（George Psacharopoulos）認為台灣政府政策方向正確，投資初等教育具有最高的投資報酬率，可連帶節省政府許多支出，並提升社會安全。

黃昆輝基金會辦兩天研討會

黃昆輝教授教育基金會昨起連續兩天舉辦教育政策與經濟發展國際研討會，邀請國內外學者及教育工作者等四百多人參與盛會。

應邀專題演講的Psacharopoulos對於台灣教育普及、推動國教有成，大表讚許。他表示，中等教育如此普及連歐盟都做不到，台灣的執行力令人印象深刻。

Psacharopoulos認為，一個國家有好的中等教育，不管是國家、個人都受益，國家部分反映在社會支出降低，個人部分反映在薪資成長。教育有提升個人健康、快樂、降低犯罪率等許多優點，與其把錢放在蓋監獄，不如把錢投資到教育。

習慣從小養成 長大見成果

Psacharopoulos也主張，發展幼兒教育勝於投資高等教育，因為很多習慣是從小養成，政府花錢投資在小朋友身上，可以省下更多警政、健保、社會救濟等支出，絕對具投資效益。

新加坡南洋理工大學教育研究院副院長Goh Chor Boon（音譯為吳祖文）則分享新加坡教育經驗，他表示，新加坡推動「教學減少、學習變多變好」，揚棄填鴨教法，協助學生自主學習，獲創新軟實力。

他指出，四十多年前的新加坡人，找不到工作才去當教師，今天七個人搶一個教職，教師品質提升，因為政府做了兩件事：「發展優質老師和優質校長。」一九九七年新加坡推出「思想學校」，推動研發創新，努力創造數位基礎建設。二○○○年推出創新和企業精神計畫，鼓勵學生學習企業，碰到問題找出解決方案。

此外，教育要使孩子有更清楚的價值觀，新加坡教育重視讓年輕人了解「身為新加坡人的真正意涵」，Dr.Goh Chor Boon反問：「身為台灣人的內涵為何？」

教部：國教金額今年比高教多

教育部政次姚立德表示，過去我國政府投資初等教育的確比高等教育低，今年開始反轉，投入一千二百億元在十二年國教，一千億元在高等教育，成果有待觀察。