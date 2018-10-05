遊覽車駕駛 工時不得逾12小時

2018-10-05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部昨日公告修正「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，將原本定型化契約中駕駛服務時間，從向承租人報到至結束不得超過七小時，修正為依勞基法工時不超過十二小時、運管規則駕車時間不超過十小時，且必須要有適當休息時間；另外，明訂契約中須載明行程時間、路線與休息地點，且上下車地點須合法，相關規定皆於今日起正式生效。

「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」從一○四年九月十四日施行至今，許多規定較籠統，這次修正將文字定義明確，像是定型化契約第七條，就將集合地點改成遊覽車業與承租人雙方協議，簽約時要註明行程、路線、休息地點，就算雙方同意變更路線，也不能讓駕駛工時違反相關法令，租車過程中，若要行駛公告的應特別注意路段，駕駛須告知承租人等。

司機禁主動兜售伴手禮

定型化契約第八條原本規定，不得向旅客兜售或媒介商品和其他服務，包含不能在車上兜售伴手禮、名產或媒介按摩等自費服務，不過全球各地遊覽車業者大多有提供行駛路線好吃、好買伴手禮及玩樂資訊。

因此，將法規修正為遊覽車客運業者所屬駕駛員及隨車服務人員，不得「主動」向乘客兜售或媒介商品或其他服務，業者可透過其他資訊揭露及廣告媒合方式，提供乘客這類資訊。

中華民國遊覽車客運公會全聯會秘書長陳日中表示，將司機工時、駕車時間寫明在契約中，司機從到達指定地點報到開始，行程最多就是十個小時，否則會有違法情況，這對駕駛較有保障；畢竟司機行程開始前要先到公司開車、結束後回公司還要整理車輛，大約就需要兩個小時。

對於事先約定合法路線、休息點，陳日中表示，在台北市影響較大，因為台北市可讓遊覽車合法臨停區域太少，像是一些精品店、土產店前都沒有，希望台北市停管處在這些場所，可多劃設一些臨停黃線。至於車上不得主動兜售商品，陳日中說，兜售商品大多是旅行社的工作人員，對司機不會有影響。