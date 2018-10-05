79歲西服師傅 自製二胡「樂」活人生

2018-10-05

記者王善嬿／專題報導

人若有多種專長及興趣，從年輕到年長，人生的經歷就會是豐富的一本書。

七十九歲的吳志宏與妻子年輕時開設西服店，他後來又自修攝影技術，進而開攝影店，二○○三年退休時，懷念起童年在廟埕聽的北管、二胡音樂，於是搜羅椰子殼、樹幹跟塑膠管等材料，打造各式功能、音色的二胡逾九十把，以樂會友，樂活人生。

回憶童年彈民謠 退休創作二胡

早年嘉市做西服的人不多，吳志宏從嘉義高工機械科畢業，為養家餬口自學簡易西服剪裁，再請打版師傅製作，由妻子縫製西裝褲。而攝影本來是興趣，隨著西服製作機械化、大量生產，手工西服難以競爭，他放下剪刀，轉拿照相機，轉行開攝影店當攝影師，為精進技術，廣泛閱讀書籍，提升構圖及運用光影變化技巧，獲獎無數，作品「享福」一九八四年入選台北市立美術館典藏品。

自學開攝影店 作品獲獎無數

十多年前，音樂的種子又在吳志宏心中萌芽，為了能夠自彈自唱台灣民謠，他回想起童年在廟埕，偷彈北管樂團二胡的快樂，手工製作符合本身需求的二胡，為了與一般二胡有別，他製作含有低音弦的三弦胡琴，可向下增加四度音階，該把琴在二○一○年申請專利通過，今年他靈機一動，研製一次可拉兩條弦的四弦琴，等於一把琴就能彈出雙重奏的音弦。

吳志宏製作二胡，要把椰子殼、樹幹等材料的中間挖空，兩側裝上已鑽孔的木片，鎖入現成的琴弦，快的話，一天能做好一把，他強調「有興趣就不困難」，多看書、多動手做，結交有相同興趣的朋友，就能豐富人生。

琴音、攝影結緣 銀髮生活充滿喜悅

走進吳志宏曾作為西服店的家，牆上掛的不是西裝、褲子，而是大、中、小等不同尺寸、形狀的二胡，他隨手拿一把拉起「望春風」、「思想起」，一首接一首，偶有同好見到滿店的二胡而進門詢問，彼此若能聊得投機，他就把二胡當贈品來結緣。

從攝影走來，進入音樂世界，雖然已是古稀之年，有滿屋二胡相伴，吳志宏的銀髮生活一點也不單調。