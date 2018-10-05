孕婦別亂吃 「幾丁聚糖」原料將加警語

2018-10-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署昨天預告「由蝦、蟹殼及黑麴菌絲體所製取之食品原料幾丁聚糖（Chitosan）之使用限制及其標示草案」，指出此食品原料常用在健康和保健類食品中，可能會影響慢性病患者服藥藥效，因此訂定規範。

常用在健康和保健類食品

根據食藥署預告，可供食品使用的原料「幾丁聚糖」來源是由蝦、蟹殼或黑麴菌絲體（Aspergillus niger mycelium）所製取，由黑麴菌絲體製取者，其赭麴毒素Ａ（Ochratoxin A）含量應小於一ppb。

食藥署食品組組長潘志寬說，「幾丁聚糖」常被用在健康食品或保健類食品上，例如膳食補充品等，從黑麴菌絲體製取來的幾丁聚糖會有赭麴毒素Ａ，因此要有限量管制。赭麴毒素是一種由黴菌所產生的二級代謝產物，與黃麴毒素類似，是天然的黴菌毒素。

慢性病患可能會影響藥效

在一些研究中有提到，幾丁聚糖會影響慢性病患者藥品的藥效，加上孕婦等族群也會對它較敏感，因此規定容器或外包裝應以中文顯著標示「有服用慢性病藥物者，應諮詢醫師後方可使用」，以及「不建議孕婦、授乳者及嬰幼兒食用」警語字樣。

潘志寬說，目前是預告期，預計明年七月實施，若違規可依食安法處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。