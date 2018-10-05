台辦統戰高校 陸委會將檢討交流政策

2018-10-05

建中：教育交流 但文化接觸互相影響 若稱統戰也無妨

〔記者周彥妤、沈佩瑤、鍾麗華／綜合報導〕台北市立建國中學二度受中國山東濟南市台辦邀請，參與十一月四日至十一日舉辦的「齊魯風．兩岸情」優秀中學生中華文化研習營，行程多是參訪景點，學生只需自付機票及保險等費用，校方並給予公假前往，遭外界疑有統戰色彩。建中昨回應，不論是台辦或對口學校邀請，均以有助教育交流為考量；文化接觸本會互相影響，若稱統戰亦無妨，初衷在鼓勵學生開拓視野，交流亦不侷限特定國家。

成功高中︰星日兩國出團最多

建中之外，成功高中昨也針對「齊魯風．兩岸情」交流開放甄選，秘書郭佩菁表示，共有廿三位學生報名，基於報名超過十四位預收人數，因此採取面試篩選。

對於中國是由官方台辦主辦而非對口學校邀請，郭佩菁說，校方會替學生把關，僅涉及兩方學校教育交流才會考慮，且學校出團最多的國家分別是新加坡與日本，也涵蓋德國、美國及韓國等。

陸委會副主委邱垂正昨天在例行記者會表示，此事尚無違反兩岸條例問題，但社會觀感不佳，政府將檢討相關交流政策。

邱垂正指出，我方師生若赴陸「被招待」、「被宣傳」，極有可能在沒有完整資訊下，形成偏頗認知，這種赴陸形式，容易引發社會觀感不佳。政府鼓勵兩岸正常健康有序的教育交流，若是學校對學校的形式，屬正當合理範圍；但若邀請單位為對台工作部門，就要請教育部轉請學校審慎評估陸方政治意圖。

台北市長柯文哲昨早受訪被問及對此看法，則反問：「為什麼不說我們是反統戰，是反攻大陸？」他認為，交流過程中不要那麼嚴肅，當作攻防一樣；台灣軟實力還是有優勢，我們要有信心。

柯反問 怎不說我們是反統戰

建中秘書鄧書華昨表示，學生參訪及公假評估標準，主要考量有無教育意義，包括是否與課程相關、參與學生是否能成長、帶隊老師是否能精進教學專業；不只是去中國團，同一時間去新加坡及日本團，標準一致，都是給學生公假。

台北市教育局主任秘書陳素慧說，建中在十月一日發文教育局要赴中國山東出席研習營，目前還在簽辦當中，會評估參訪計畫中，有無確實跟學生互動。陳指出，目標是鼓勵學生做為全球公民。