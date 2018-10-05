避免一國兩制 主治醫師採用「醫療法」聲浪起

2018-10-05

〔記者林惠琴／台北報導〕受僱醫師納入「勞基法」預計明年九月實施，引發醫界諸多疑慮，住院醫師部分雖已獲共識，但主治醫師部分仍待討論；也傳出勞動部研議擬將部分行業工時回歸事業主管機關作專業規範管理。部分醫界人士認為，主治醫師身分多元，強制納入「勞基法」恐無法符合實際狀況、也將出現「一國兩制」不公平現象，確實應採用「醫療法」專業管理較為合適；但也有人擔心若將醫師工時問題回歸衛福部主管，須小心球員兼裁判，醫師權益無法獲得實質保障。

台灣私立醫療院所協會理事長朱益宏表示，不同於住院醫師身分較單純，主治醫師可能同時是軍人、公務員、教師，因此納入「勞基法」多僅適用於私立醫療院所醫師，有突發狀況、需要緊急人力時，工作重擔可預想會落在工時較不受限的軍職、公職醫師身上，兩套標準並不合理。

勞基法較缺彈性 若卡工時換人看診 病患恐難接受

朱益宏也提及，「勞基法」較欠缺彈性，民眾求診、住院有問題多習慣找同一位醫師，若卡到工時問題中間換人接手，患者可以接受嗎？醫師會不會裡外不是人、成夾心餅乾？假設出現醫療糾紛，誰要負責？此外，偏鄉恐醫師人力更不足，病人可能在某些時段找不到醫師看病，這些問題要如何解決？

醫療法保障工時、職災等 全體醫師一致適用

朱益宏認為，改以「醫療法」保障工時、職災等，全體醫師一致適用，可避免「一國兩制」的不公平現象，實際執行面可更符合醫療工作而調整，以免影響民眾就醫。

醫勞盟理事長儲寧瑋則指出，現在問題都是卡在工時，但其實醫師在意的尚有職災保障等權益，若採用「醫療法」而非「勞基法」，最擔心的是衛福部球員兼裁判，不論在工時或其他相關情況的認定，可能更具有解釋空間，無法改變血汗醫師的現況。