住院醫師 明年9月納入勞基法

2018-10-05

4千多人適用 可準時上路 但主治醫師分歧仍大

〔記者吳亮儀、廖千瑩／綜合報導〕衛福部預計明年九月一日將受僱醫師納入勞基法，目前住院醫師部分已獲共識、可準時上路，預計納八十四條之一的責任制進行工時協商，期能參照目前醫師工時指引的每週八十小時、可連續工作廿八小時相關規範；但將主治醫師納入勞基法的意見還相當分歧，能否明年納入勞基法，仍須協商。

盼參照目前醫師工時指引的每週80小時

衛福部官員昨到立法院進行醫師人力因應規劃報告，部長陳時中說，受僱醫師納入勞基法政策不變，除公職、軍職外，目前約四千多名住院醫師適用納入勞基法，明年九月將可準時上路。衛福部預計今年底公布「醫療機構與住院醫師勞動契約範本」，為住院醫師納勞基法做準備。

勞動部將與衛福部共同督促醫療院所落實

勞動部勞動條件及就業平等司長謝蒨蒨昨表示，住院醫師明年適用勞基法之後，勞動部將以監督檢查、輔導及宣導措施，與衛福部共同督促醫療院所落實勞動法規。至於主治醫師，因為自主性高，且工作樣態多元，醫師是僱傭還是承攬，仍待釐清，勞動部仍將與衛福部溝通討論，目前尚未有共識。

醫事司長石崇良說，衛福部希望按照現在的醫師工時指引制定審核標準，也就是希望能比照現在的每週八十小時、四週三百廿小時、可連續工作廿八小時，但還待勞動部核定。而主治醫師雖也屬受僱醫師，但因工作型態大不同於住院醫師，目前各方還有許多意見、沒有共識。

主治醫師工作樣態多元 工時、薪資等未達共識

石崇良指出，主治醫師工作樣態多元，對於工時、薪資等計算經多次會議討論仍有不同意見。他舉例，有醫師提出可能會產生開刀薪資比不上在家睡覺、隨時待命的加班費，且偏鄉也有待命時間長、較少重要業務的現象，若納入勞基法，可能影響人力而導致醫療體系無法運作。

主治醫師的職災保護跟退休制 將優先處理

主治醫師納入勞基法的困難處一直沒能有效解決，石崇良說，主治醫師部分會優先處理主治醫師的職災保護跟退休制度，還要再爭取共識，且要釐清相關疑義和配套。

至於外傳勞動部有希望未來將醫師工時問題「轉回事業主管機關專業納管」的想法，石崇良指，過去衛福部確實曾評估直接修訂醫療法訂定醫師勞動專章，將工作契約、退休制度、職業傷害等醫師工作權益都放入，不少醫界人士也肯定衛福部做為執法機關，應可更符合醫界實務需求及可行性，但後來經跨部會協商，目前還是決議在勞基法納管。