喉痛發燒別輕忽 當心猩紅熱

2018-10-04

記者鄭名翔／苗栗報導

1名7歲男童反覆高燒、喉嚨痛、全身起疹，起初就醫判斷為感冒，服藥後病症消失，但數月後回診，心臟竟出現雜音，經心臟超音波檢查，確診為風濕性心臟病，追溯病史才發現男童因感染A族鏈球菌，導致猩紅熱引發後遺症，經抗生素療程後，男童已康復。

為恭醫院小兒科醫師徐健倫表示，猩紅熱肇因為A族鏈球菌感染，引發咽喉及扁桃腺的化膿性發炎，好發於3-15歲的兒童，多會出現喉嚨痛、發燒等症狀，常被誤診為感冒，導致病菌殘留體內，經2-3週後才陸續出現併發症。

未正確治療 引發風濕性心臟病

徐健倫說，猩紅熱最常見的病徵為咽喉、扁桃腺疼痛或化膿、反覆高燒、身上出現粗糙發癢的疹子、臉部潮紅但嘴巴周圍泛白、舌頭出現白色斑點的「草莓舌」，若未及時正確治療，恐引發風濕性心臟病、急性腎絲球腎炎、頸部膿瘍、甚至是敗血症等嚴重併發症，嚴重恐致命。

徐健倫說，孩童常見的咽喉疾病約10%是因A族鏈球菌感染發炎，其中又有10%的病童會演變為猩紅熱。猩紅熱多為口水、飛沫傳染，孩童於校園內密集接觸更易受感染，接觸到病菌後有1-7天潛伏期，若未接受正確治療，其傳染力更可長達3週之久。

徐健倫呼籲，若孩童出現喉嚨痛及反覆高燒切勿輕忽，務必盡速就醫，若確診為猩紅熱則可以適當抗生素治療，切忌自行停藥，並須於家中自主隔離，待服藥滿4小時並退燒後才可返校上課，避免傳染他人。