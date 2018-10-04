鋼琴師手腕肌腱斷裂 肌腱移植重拾琴藝

2018-10-04

記者翁聿煌／新北報導

靈巧的十指是音樂演奏者的生命，31歲的鋼琴老師許小姐是類風濕性關節炎患者，因工作繁忙，未定期回診，年初發現中指、無名指和小指均無法伸直抬起。就醫後發現，她的右手腕3條肌腱斷裂，空隙長達6公分，醫師以大體老師捐贈的肌腱韌帶為她做移植手術，歷經約兩個月的肌腱癒合及復健，終於可以繼續教鋼琴。

台北慈濟醫院骨科主治醫師周博智說，肌腱受損或急性斷裂，大多可以手術縫合，加上石膏保護約4到6週，再進行復健，術後約3個月多可恢復功能。

類風濕性關節炎 導致肌腱斷裂

他指出，類風濕性關節炎的病患，殘餘肌腱往往會因反覆發炎而脆化，加上肌肉回縮的影響，一旦受損斷裂，通常難以直接縫合修補。

一般傳統做法會另取自身的腳趾頭或其他較不重要部位的肌腱來重建手指肌腱，但為避免取肌腱的傷口，並減少術後行走不適，周博智徵詢病人同意後，以大體老師捐贈的肌腱韌帶來重建，不會有排斥問題，恢復效果也相當好。

他指出，臨床上也遇過其他類風濕性關節炎的病患，因為手部突然施力，或年節掃除做家事過度用力刷洗，造成手部發炎，脆弱的肌腱斷裂或關節變形，他提醒類風濕性關節炎病患，除了避免反覆用力外，更要定期追蹤、規律用藥。