長榮首架787夢幻客機今抵台 11月飛香港線

2018-10-04

〔記者陳宜加／美國南卡羅來納州報導〕長榮航空首架波音787-9「夢幻客機」2日交機，預計今天下午抵台，長榮規劃11月起先飛台港航線，年底前第2架新機引進，可望擴及東京、大阪航線，這些航線的民眾將有機會搭乘夢幻客機。

長榮首架787-9新機編號為B-17881，於美東時間2日上午（台北時間2日晚間），在位於美國南卡羅來納州的波音工廠交機，長榮董事長林寶水率團接機，在完成整備後，新機預計今午2點返抵國門。

長榮表示，新機須經民航局認證，預計11月初開始營運載客，初期投入桃園—香港航線，第2架787-9預定11月交機，年底前可再擴及桃園—大阪、桃園—東京航線；第3架、第4架則預計明年交機，陸續飛航澳洲及亞洲主要區域航線。

長榮副總廖至維指出，引進新機種目的為補強現有中程機隊A330僅12架的不足，長榮總機隊數則將擴增達100架。787新機從台灣民眾最熟悉的香港、東京、大阪等熱門旅遊城市開始，逐步擴及歐洲維也納、阿姆斯特丹與兩岸重要航點，最後投入布里斯本。同時，現有航線將增班或放大機型，例如越南河內將由A321放大為A330。

長榮指出，787機隊規劃引進24架，包括4架787-9今年開始交機，787-10則預計明年第2季起導入、2022年全數交機。787-9最大滿載航程為7100海里，可由台灣直飛溫哥華、西雅圖、維也納、布里斯本等城市，機艙採兩個艙等設計，座位數共304個，配置26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙。

新機以LED照明設備取代螢光燈管，減少約一半耗電量，加上配置最新型引擎，比起舊型廣體客機可減少約20%的燃油消耗與溫室氣體排放，航程能力提高，也導入最新型空氣過濾系統，提高機艙內空氣清淨度，較傳統客機客艙濕度提高3、4倍；艙壓也由8千英尺降為6千英尺，減輕旅客不適。

林寶水表示，787新機隊導入讓長榮機隊更年輕化，有助長榮擴展客運業務，更是客運服務品質向上再提升的重要指標。787客機相信將讓乘客感覺完全不同，可以感受新機種的新科技。

◎波音787夢幻客機小檔案

◎長度：62.8公尺

◎翼展：60公尺

◎高度：17公尺

◎巡航速度：0.85馬赫

◎滿載航距：7100海里

◎座位數：304（皇璽桂冠艙26、經濟艙278）

客機特色：

1.59％以上材質使用複合物料，大幅降低維修成本。

2.GEnx引擎減少20％燃油消耗與溫室氣體排放。

3.業界最大面積窗戶，電子液晶體調校窗戶顏色。

艙等特色：

皇璽桂冠艙：由BMW集團旗下Designworks團隊設計，座椅全平躺達193公分、寬58公分；18吋螢幕、大尺寸單片式餐桌、座椅控制面板、複合式電源插座等。

經濟艙：座椅由Teague團隊設計、德國賽車座椅廠商RECARO打造，頭靠上下調整可達15公分，搭配6個方向調整角度與頸部支撐。

（資料來源：長榮航空，整理：記者陳宜加）