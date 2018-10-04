老街3不走！鹿港觀光三輪車掛牌上路

2018-10-04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來鹿港小鎮慢活！觀光三輪車昨起在鹿港合法掛牌上路，不過官方訂出「三不走」路線，俗稱「鹿港老街」的瑤林街與埔頭街、後車巷及低於2米寬巷道，都不能通車，一旦違規將開罰！

鹿港發展觀光三輪車已有17年歷史，方便遊客遊覽大街小巷，深受國內外旅客喜愛，但近年來人力三輪車漸漸轉為電動三輪車，因「妾身未明」，屢遭開單，影響觀光三輪車形象。

彰化縣政府城觀處長馬英傑表示，觀光三輪慢車定義是「人力為主、電力為輔」，最大行駛速率在每小時25公里以下，三輪慢車必須行駛在指定範圍，以鹿港市區為主，大約是文開書院、龍山寺到天后宮一帶，復興南路到自由路之間。

指定行駛範圍有排除條款，俗稱「鹿港老街」的瑤林街與埔頭街、後車巷，假日人潮多，全都禁止進入，避免路段打結。

馬英傑表示，觀光三輪車要經過規格、安全配備等檢驗合格，才能發放牌照，也要求強制投保相關保險，第一階段已完成63輛檢驗發照。

馬英傑強調，觀光三輪車不是「隨招隨停」、「想停就停」，希望採取公車經營方式，採定點停靠站，也不能隨處停車，未來將輔導業者設立停靠站。

觀光三輪車業者蔡宗源表示，鹿港三輪車的駕駛員都會進行導覽解說，對促進觀光大有助益。