花蓮校園開全國先例 禁用一次性餐具

2018-10-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推行減塑政策，率全國之先在九月發公文要求全縣公部門、校園「限制攜入和使用購物用塑膠袋」，政策十月一日上路，但因上路時間緊迫、沒有緩衝期，引發正反不同意見。

花蓮縣環保局上月發公文給全縣公部門，要求縣內所有公部門（含軍方）及私立學校限制攜入和使用一次性餐具（筷、匙、吸管、刀、叉、碗、盤、碟、杯）與購物用塑膠袋。

環保局指出，因焚化處理單價年年增長、掩埋場即將飽和，垃圾問題日趨嚴重，垃圾減量刻不容緩，如發現違規單位，將以記點方式進行紀錄並開立勸導單，情形嚴重者將列為特殊輔導熱點，以單位主管及人員為輔導對象及必然抽查單位。環保局說，這次從公部門、校園率先帶頭做塑膠減量工作，或許會有陣痛期，但限塑是趨勢，提早做沒什麼不好。

反對家長嫌不便 贊成者︰減塑是趨勢

不過九月收到公文時，剩下不到十幾天就上路，引發不少反彈聲浪。有家長說，最近小孩帶塑膠袋、寶特瓶等塑膠製品到學校，或是孩子上完游泳課用塑膠袋裝濕泳衣等，都被老師勸導不可攜塑膠袋，的確很不方便。中央環保署目前也僅要求不得「免費提供」購物用塑膠袋，鼓勵「自備、重複、少用」，並無全面禁止使用購物用塑膠袋。

但也有家長認為減塑是環保趨勢，儘早實施也不錯，否則學生買早餐，一天就帶一個塑膠袋進校園，累積起來的塑膠袋相當可觀。花蓮社群網站也有很多當地居民表示，一時的不便可換來更好的環境，支持縣府政策。