與阿諾德相識多年 中研院長︰盼邀她來台

2018-10-04

〔記者吳欣恬／台北報導〕二○一八諾貝爾化學獎揭曉，中研院院長廖俊智與得獎者之一、化學獎有史以來的第五位女性得獎科學家弗朗西絲．阿諾德相識多年。廖俊智說，阿諾德是非常認真的科學家，對科學在務實上的應用有敏銳觸覺，未來有機會，會邀請她來台灣，可與台灣科研界有進一步合作。

廖俊智表示，一九八○年底，他剛開始當助理教授時就和阿諾德相識了，阿諾德獲獎的研究是借用演化概念，在體外改良蛋白質的性質。廖俊智解釋，一般蛋白質演化要經過幾億年，經由這項分子生物技術，能在試管裡很快篩選出所要的蛋白質性質進行突變。

研究廣泛用於生技業 科研界可尋求合作

他說，所有生物相關產業，不管工業生技或醫療生技都會用到蛋白質，蛋白質應用都是拿天然界產生的蛋白質，不見得適合做最佳應用。經過阿諾德的體外試管的演化方式，可以改良蛋白質的性質，讓活性更完美，能夠在人工所需環境下應用，任何應用只要牽涉到蛋白質，都可以此技術改良。

廖俊智舉例，洗衣粉裡常會添加酵素讓衣服洗得更乾淨，但是酵素在熱水裡不易穩定，所以早期有人透過此技術讓酵素在熱水中更加穩定。阿諾德的技術對於再生能源也有很大幫助，廖俊智在ＵＣＬＡ異丁醇生質燃料的研究，就是技轉給阿諾德的公司。

中央研究院分子生物所研究員趙裕展帶領的研究團隊，也曾於二○一三年與阿諾德合作，以其電腦程式改良蛋白質的性質，增加耐熱度，進而讓纖維素、木屑等材料得以轉化為酒精，作為再生能源使用。

趙裕展解釋，蛋白質發酵時會增溫，酵素就會失效 ，科學家一直想讓蛋白質結構更耐熱，阿諾德發展出電腦程式，整理蛋白質結構，可以計算出增加蛋白質耐熱度的方法，廣泛運用在與生物相關的領域中。