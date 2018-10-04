應用定向演化 3人獲諾貝爾化學獎

2018-10-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕諾貝爾化學獎得主三日揭曉，美國加州理工學院教授阿諾德（Frances H. Arnold）成為諾貝爾獎史上第五位摘下化學獎桂冠的女性，贏得獎金四百五十萬瑞典克朗（約一千六百萬台幣）；美國密蘇里大學教授史密斯（George P. Smith）、英國劍橋大學學者溫特（Sir Gregory P. Winter）各獲獎金兩百二十五萬瑞典克朗（約八百萬台幣）。

阿諾德開創蛋白質演化 為新藥奠基

瑞典皇家科學院表彰三名分子生物學家「在試管裡應用達爾文的原理」，透過應用定向演化理論，開創酵素定向演化、胜肽及抗體之噬菌體表現（phage display）技術，廣泛應用於人類抗體藥物研發、炭疽、狼瘡、癌症治療等領域。

阿諾德主攻生物化學、生物工程學等領域，一九九○年代初期應用定向演化理論，透過二甲基甲醯胺（ＤＭＦ）誘發酵素（酶分子）突變並進行篩選，開創「酵素定向演化」技術。此技術能重新設計酵素分子，創造出這些蛋白質分子在自然環境中不具有的功能。瑞典皇家科學院指出，阿諾德革命性的突破，讓研究者能以對環境更友善的方式生產新藥與再生燃料。

史密斯基因研究 找出專一性噬菌體

主攻細菌學、免疫學等領域的史密斯，現為美國密蘇里大學生命科學教授，他在接受美聯社訪問時謙稱，諾貝爾獎得主幾乎所有研究都是建立在前人成果上，「我的當然也是」。史密斯同樣應用定向演化理論，精進基因改組（DNA shuffling，也稱基因洗牌）技術，開創「噬菌體表現」研究方法。「噬菌體表現」是利用噬菌體的外殼蛋白基因為架構，插入抗體基因上與抗原結合區的部份，再利用基因洗牌方式任意修改這段基因，建立噬菌體基因庫並從中篩選，找出可以表現對抗原具有高專一性結合的噬菌體。

溫特開發免疫疾病藥物復邁單抗

溫特則利用「噬菌體表現」成功開發出第一款可用於人類的免疫疾病藥物復邁單抗（adalimumab），引領炭疽、狼瘡、癌症治療等其他藥物的開發。「噬菌體表現」技術的應用不只能對抗自體免疫疾病，某些情況下甚至能治療轉移性癌症。

溫特目前是劍橋英國醫學研究委員會分子生物實驗室學者，他說，早年曾遇到一位接受他實驗性抗體治療的癌症女病患，不斷感謝他給了她多一點時間，使他體認到自己工作的重要性。