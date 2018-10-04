翠玉白菜價值5.5億 花博外展保險明招標

2018-10-04

〔記者陳昱勳／台北報導〕故宮人氣國寶「翠玉白菜」十一月將至台中花博展出，有立委擔心運送及展覽保險費用太高將流標。副院長李靜慧表示，翠玉白菜文物價值為五．五億元（保險估價與真正市場行情不同），文物出巡保費以文物價值的千分之六到八來估算，運送加展覽保險費用總共卅四萬。她也說，故宮在文物維護安全上做得很仔細，保險公司在評估上不會有疑慮，五日的招標應不會流標。

故宮博物院院長陳其南昨日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨籍立委柯志恩擔心「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」兩件文物於花博展出的保險費太高，沒有人敢投標。國民黨立委蔣乃辛等多位藍委則質疑是否與選舉有關。李靜慧回應，故宮去年十一月就開始與花博談合作，今年五月原本希望翠玉白菜到台中國美館展出，不過館方已有展覽計畫，才敲定於花博展出，強調與選舉無關。

3個月內設國寶出遊ＳＯＰ

陳其南表示，「翠玉白菜」送到台中花博展出，體現「故宮台灣化」的理念，更符合故宮國寶「公共化」、「在地化」概念，讓大家認為故宮文物是屬於台灣人。陳其南更表示，故宮將在三個月內完成建立國寶出遊去的ＳＯＰ，未來其他縣市有需求，都能比照辦理。

二○二○東京奧運舉辦在即，故宮博物院預計參與，柯志恩質疑欠缺對等與回饋。她指故宮與東京文化村博物館、石川縣立博物館以及福島縣立美術館等合作，不符合「國家」等級的對等原則。

後年東奧 故宮文物不缺席

李靜慧說，規劃之初透過東京大學教授青山先生聯絡東京博物館與九州國立博物館，但由於它們展間已都規劃好了，才轉而連絡其他展館，位於東京澀谷的東京文化村原本就是辦理大型展覽的地方，更辦理過不少國際型展覽。

李靜慧亦表示，故宮希望文物不要只在中心都市展出，讓日本民眾不用到東京也可以看國寶，此外未來展出前也會派人進行場勘，一旦確認後才會進行簽約，對於出借什麼文物，陳其南則表示僅有初步清單，還在變動中。

至於回饋疑慮，李靜慧也提到，過去故宮是以回饋展覽的方式讓文物到海外借展，此次計畫要以對方支付借展費方式進行，過去巴黎奧賽博物館來台展出，也是給予借展費，因此出借日本並沒有所謂回饋的問題。