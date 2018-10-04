台大校長遴選案／台大不服重選提訴願 教部答辯促請不受理或駁回

2018-10-04

〔記者李欣芳／台北報導〕台大校長遴選爭議案至今仍無進展，台大因不服教育部要求重啟校長遴選，委請律師提出行政訴願。據悉，行政院訴願委員會已收到教育部針對該案的答辯書，答辯理由直陳要求重啟校長遴選，並非正式行政處分，而是屬於內部職務的指示，因此請求行政院訴願委員會不受理或駁回。

教育部在答辯中並表示，即使教育部要求台大重啟校長遴選，被視為行政處分，但遴選過程還是有瑕疵。當初台大校長當選人管中閔身為台灣大哥大獨立董事，但遴選委員蔡明興，當時是台灣大副董事長，應迴避卻未迴避，因此，就台大所提行政訴願，也應予以駁回。

台大是在六月四日委請律師提出訴願，強調此案的法律爭議點有三：首先，校長候選人與遴委是否有揭露其擔任同一間上市公司董監事的義務；其次，遴選程序組織是否有違正當行政程序，第三，教育部對於陽明大學、台大兩間學校的差別待遇是否違反平等原則。

行政院訴願會主委林秀蓮證實，訴願會已在前天收到教育部所提答辯書，此案將舉行言詞辯論，其他問題不願多談。

證實收到 訴願會︰將言詞辯論

政院訴願會官員表示，訴願委員會開會審議此案時，若認為此案不是屬於教育部的行政處分，則就不是訴願會要處理的範圍，就會決議不受理。

台大六月四日提出行政訴願，依規定訴願機關收到訴願書後，三個月內要做決定，不過，知情官員表示，台大在訴願過程中提出二次「補正」，依法必須重新起算，最近一次提出補正是在九月份，因此政院訴願會最快要到十二月才會做出決定。另外，管中閔也提出訴願，同樣因過程中有補正，最快也是十二月才會有結果。