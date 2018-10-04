給公假赴中交流 我高中生意願不高

2018-10-04

〔記者周彥妤、劉婉君、蘇孟娟、黃旭磊／連線報導〕中國積極拉攏台灣學生，這幾年辦了不少統戰意圖明顯的活動。本報記者調查，會給予學生公假參加中方落地接待活動的學校並不多，學生的意願也不高，遠不如須自費前往美日等國學習交流的活動受歡迎。

赴美日法自費學習 還較受歡迎

台中一中及台中女中指出，學校偶爾會接到中國的參訪邀約，民間及官方單位舉辦的活動都有，大多是在寒、暑假期間。學校轉文由學生自由參加，不會安排學生在學期中以公假參與。

兩校也指出，類似邀訪雖只要自付機票，但學生報名意願不高。反而是法國、美、日等國際教育活動，因與課程結合，或是跟當地高中生有學習交流互動，較受學生青睬，學生全程自費，但報名均極踴躍。

學生國外交流 多校以寒暑假為主

台南一中長期與日本高校互訪，因日本高校上課的時間和台灣不同，訪日的時間都在寒、暑假，沒有請假的問題，學生自由報名參加，且須自費。

台南女中表示，學生到國外交流的時間會盡量以寒、暑假為主，考量學生安全，以歐美、日、韓等國家為主，沒有中國。南女這學期與南二中合辦赴韓交流活動，若是在學期中進行，會給予公假，但學生須自費。

南二中表示，近兩年暑假期間均接到中國科學技術協會的青少年高校科學營邀請，中國提供落地接待，更全額補助來回機票，活動內容多是科學行程，有名師座談、科技實踐等，大多符合科學營訴求。

高雄中學校長謝文斌表示，代表學校出國比賽才給公假，校方會爭取經費補助；至於參加研習或營隊，由學生請事假、自行處理。

高雄女中校長林香吟表示，日韓常接洽論壇、研習，學生自費前往，部分提供機票及落地接待，偶爾由教育局、科技部等單位補助經費。代表學校出國比賽會給公假，個別論壇要看狀況。

北一女中校長楊世瑞表示，校方交流對象包括中國、德國、日本、新加坡及芬蘭等。校方收到邀請函後，如有興趣，且評估適合學校以及行政作業得以配合，就會與對方聯繫。學生要去哪個國家交流，均是自由選擇，若是學校帶團的交流，基本上都是報請公假。