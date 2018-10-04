中國對台統戰 滲透各級學校

2018-10-04

國安人士︰從校長、老師到學生都是對象

〔記者鍾麗華、郭安家／台北報導〕中國對台統戰，從大學、中學向下延伸至小學，不僅暑假期間招攬各式營隊，在學期中也舉辦兩岸交流活動，活動內容及安排，無不強調「兩岸一家親」。國安人士指出，中國統戰早已滲透到我各級學校，從校長、老師到學生都是統戰的對象。

活動內容安排 皆強調「兩岸一家親」

中國山東濟南市台辦、教育局等主辦的「齊魯風．兩岸情」優秀中學生中華文化研習營，十一月四日至十一日舉行，北市建中與成功高中都於學校網站刊登活動訊息，協助甄選學生赴中交流，比如成功今天將面試報名的學生。

陸委會︰一般交流 尚無違法問題

據我方掌握，往年曾參與該活動的學校，包括台北市建國中學、私立靜心中小學、成功高中、新竹縣私立忠信高中、台中縣明台高中、高雄縣鳳山高中等學校。不過，陸委會表示，該活動屬一般交流活動，尚無違法問題，將注意後續相關交流情形。

另一方面，今年暑假，中國科協及中國教育部主辦的「二○一八年青少年高校科學營」，根據台灣主辦單位的網站資訊，有四十所、二二○名台灣師生參與，建中、北一女、中一中、中女中等知名高中被列為「協力學校」，協助遴選學生赴中交流。

針對中小學 江蘇啟動「百校千生」計畫

中國不僅針對高中生，還積極「向下扎根」。中國江蘇省啟動「百校千生」計畫，對我中小學師生有系統的統戰。今年五月有十八所中國學校、二五九名師生堂而皇之進入我中小學校園，在台舉辦大型交流活動，還以「寄宿家庭」方式，進而連接學生家長。同時以「結對合作」的模式，中媒報導，該計畫已達成千名兩岸中小學師生互訪交流、百所中小學簽訂結對協議。

北市名校參訪中國 柯任內比郝頻繁

事實上，台北市長柯文哲任內，中國要求參訪台北市明星學校頻繁，安排場次超過前市長郝龍斌任內，近年中方也頻邀名校學生赴中國參訪。

根據統計，柯文哲及郝龍斌任內中國人參訪明星高中場次，建中都維持四年廿九場次參訪，北一女從四年六場，變成四年廿場參訪。師大附中也不遑多讓，中國人士參訪次數也從郝任內的十二場次，增加為柯任內的十八場，且師大附中允許中國人士入班教學觀摩。成功高中在郝任內舉辦十七場次，在柯任內暴增為廿七場。

假文化研習真統戰 議員批引狼入室

台北市議員王世堅批評，中共統戰以「文化研習」名義扎根校園，把台北搞成中國城，這樣安排根本是引狼入室。