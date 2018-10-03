日走2小時 3個月甩31公斤

2018-10-03

記者陳鳳麗／南投報導

13歲的彭百恩是體育班的國一生，6月下旬報到時體重破百，因太重而無法練空手道，教練黃泰吉夫婦和空手道隊友陪著他減重，戒消夜、飲料、零食和炸雞，每天走路及運動兩小時，3個月減掉31公斤體重。他開心表示：「終於不用去日本學相撲，會努力實現當空手道選手奪牌的夢想！」

彭百恩就小六時就是小胖子，父親見他愈來愈重，打算帶他去日本學相撲，但他的夢想是當空手道選手，因此錄取旭光高中的國中部體育班後，決定積極減重。

今年6月20日測量體重是100.2公斤，空手道教練黃泰吉和廖德蘭依據奧、亞運隨隊醫師林聖章的建議，幫他進行減重計畫。

黃泰吉說，百恩過去的食量很大，還愛吃零食、喝飲料，晚上也會吃消夜，因此要求百恩三餐正常，戒消夜、飲料和零食，百恩也意志力堅強，沒有一天破戒。減重過程中，黃泰吉也會為他補充維他命C、B群、鈣、鋅，並每天供應香蕉、低脂牛奶、無糖豆漿。

彭百恩每天早晚共有兩小時運動時間，平日走路，假日走九九峰健行步道，一天喝足5公升的水。

南投縣佑民醫院腎臟科醫師徐煜能表示，正常人靜態活動1天排尿1.5公升，喝水量大約需要2公升，若喝5公升的水，較怕的是會鈉鉀流失造成電解質不平衡，但若大量流汗還算可以，建議補充電解質更好。

該院營養師廖美俞則說，彭百恩還在發育，一定要多補充蛋白質，喝無糖豆漿和低脂牛奶是不錯的選擇。至於一般減重者的喝水量，若不是大量運動的人，建議體重1公斤喝水30CC-35CC。