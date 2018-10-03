明年結婚吉日少兩成 淡季宴客預算減半

2018-10-03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕明年結婚的好日子恐怕變少，有飯店業者推估，二○一九年適合嫁娶的週末假日只有三十七天，比今年減少約兩成，準新人預訂飯店喜宴得趁早！飯店餐廳更大力搶攻婚宴市場，雲朗觀光集團昨即祭出優惠搶客，新人最多可以省下二十二萬元。

喜宴好日子太難訂，但如果不堅持一定要宜嫁娶的好日子，有飯店業者建議，預算不高的小資男女考慮淡季吉日檔期，最高可省近半喜宴預算。

飯店業推優惠 任選館別、日期享折扣

雲朗觀光集團分析，今年結婚人口約十三．四萬人次，比前年減少約一．三萬人次，加上農民曆上宜嫁娶的週末假日（排除農曆七月），推估明年結婚的黃道吉日只有三十七天，不僅新人要搶好餐廳，飯店、餐廳業者也面臨「宜嫁娶吉日」喜宴場次減少的市場考驗。

為搶攻明年所剩不多的「好日子」，雲朗觀光集團祭出「婚宴攻略採購日」，推出當日下訂優惠，新人不限婚宴專案，可任選館別與婚宴日期、時間，以單一方案來看，最高可省下高達二十二萬元。

晶華酒店行銷公關部協理蔡惠茹則表示，黃道吉日檔期熱門，不僅日期難搶，價格也相對較高，預算沒這麼多的小資男女可以考慮淡季辦婚宴，例如黃曆上雖然不是宜嫁娶的黃道吉日，但也是好日子的檔期，業者通常會推優惠，以晶華酒店來說，平常一桌兩萬八千八百元，淡季可以有一萬三千八百元的優惠價。

此外，晚婚的輕熟女、輕熟男越來越多，君悅酒店表示，這類新人更具經濟自主能力，婚禮風格偏好獨特性與個人特色，規劃明年推出全新「浪漫婚禮方案」，依不同的主題風格將戶外造景與氛圍延伸至室內，從花藝、餐具器皿、燈光音效、場地布置等，可依新人喜好打造不同風格。