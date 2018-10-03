颱風影響小 反聖嬰加速墾丁優養化

2018-10-03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕氣候變遷的聖嬰、反聖嬰現象，竟會影響墾丁海洋生態！中興大學生命科學系教授林幸助費時十六年研究墾丁海洋生態，發現原來氣候變遷的反聖嬰現象，帶來持續雨量，將人為污水沖進海域，導致沿岸優養化，衝擊海草及珊瑚生態。

林幸助從二○○一年開始進行墾丁長期生態研究，團隊先前的研究已發現人為污水可能是造成近二十年來墾丁珊瑚礁劣化的主因，因為墾丁南灣氮營養輸入量與遊客量有顯著相關，但觀察過程卻也發現，海域中的海草床與珊瑚礁的大型藻類量噴發的藻華現象，並非每年出現。

林幸助統計，在二○○一年至二○一七年的研究期間內，太平洋總共出現五次聖嬰及四次反聖嬰現象，對照聖嬰與反聖嬰出現年度的海草及珊瑚礁變化，發現反聖嬰出現時，夏季雨水變多，海草及珊瑚礁量卻變少。

他說，夏天雨水較多的反聖嬰出現時，持續且為期長的雨量，會將富含氮營養的人為污水排入墾丁沿岸海域，促進海草葉片上的大型藻類大量生長，影響海草光合作用，導致海草死亡，甚至影響到更深層珊瑚礁生態。

林幸助籲加強設置污水處理系統

林幸助說，颱風雖會帶來豪雨，雨水沖帶人為污水入海，但影響多僅一、兩天，很快就會被海水稀釋，影響反不如反聖嬰帶來長期持續的雨量，若更密集的反聖嬰一再發生，極有可能導致沿岸海草床，甚至珊瑚礁消失不見。

林幸助建議，政府應加強墾丁海域設置污水處理系統，避免沿岸人為營養物質過量輸入到海洋，以提高台灣海洋生態系統的生態韌性，讓台灣海洋生態環境得以永續。

林幸助這項研究論文今年七月獲生物多樣性與保育領域排名第一名期刊「全球變遷生物學」（Global Change Biology）發表。