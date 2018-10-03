高鐵延屏東 左營案自償率提高

2018-10-03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵南延屏東可行性修正方案出爐，交通部鐵道局前日提報交通部，提出燕巢岔出、左營分岔兩方案，燕巢案估需總經費七五六億元、左營案六一九億元。鐵道局表示，此次將設備殘值納入後重算財務指標，燕巢案的自償率從負三十八．五％降至負十五％、左營案從負二十．三％降為約三％，雖可提高自償率，但估計高鐵要在三十年內回收成本仍不易，淨現值將會負逾百億元。

重新調整修正案 淨現值仍虧逾百億

據鐵道局提案，高鐵南延屏東案維持先前提的兩條路線，一是高鐵主線由高雄燕巢分岔出來，部分高鐵列車到台南站後，會直接開往屏東而不進高雄左營站，預估台北─屏東站站停行車時間約一三六分鐘，直達車九十五分鐘；估計總建造成本五六一億元，加上增購列車、物價調整、相關預備費則需七五六億元，工期約十一年。

另一案則是從左營站分岔出來，預估台北─屏東站站停行車需一四九分鐘，直達車約一○九分鐘，總建造成本約六一九億元（含增購兩組列車及物調等相關費用），工期則約要十年，預估屏東站日運量三千九百人次。交通部預計本月展開審查會議，希望年底前作出定案。

鐵道局副局長楊正君表示，修正案重新調整建設殘值的計算，因為一個建設在三十年評估期後，土建、機電系統等設備殘值都不見很奇怪，所以特別要求研究單位將殘值納入，重新計算財務指標。

藉此，燕巢案的自償率從負三十八．五％降至負十五％，亦即投資一百元，在營運期結束後原先估算還要再付三十八元、重新估算後減為再付十五元，左營案則從負二十．三％降為約三％，預估虧損可以減少，但高鐵南延要在三十年內回本恐怕還是很難。

左營案技術較可行 工期約10年

鐵道局表示，高鐵從左營岔出，技術上較容易，主線若從燕巢岔出，號誌系統修改較複雜，需洽日本原廠評估辦理，且興建期恐將影響主線班次，例如南港─台南每小時單向可開列車降為三至四班。

此外，有關高鐵屏東站址方案，交通部表示，於現行台鐵六塊厝車站或台糖六塊厝農場西北處設高鐵新站，應較具可行性。