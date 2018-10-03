主人在家抽菸 貓咪罹癌風險高3倍

2018-10-03

〔記者吳欣恬／台北報導〕飼主有抽菸習慣，寵物接觸到三手菸，通過口、舌、鼻和呼吸系統，容易造成傷害；研究發現，貓咪理毛時吃進附著於毛上的三手菸，發生口腔癌及淋巴癌的風險提高二至三倍以上。

國健署長王英偉解釋，民眾吸菸後產生的菸味，是菸霧中有害物質不斷釋放到空氣中；其中，尼古丁會黏附在家具、牆壁、地毯等物品上，和空氣中的臭氧、亞硝酸行化學反應後產生致癌物質，還會附著在皮膚、毛髮等表面，成為三手菸。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中表示，狗狗若有呼吸道相關問題，吸入二、三手菸會使病情和咳嗽加重，且暴露於高濃度（空間十五坪、飼主每日吸逾一包菸）二、三手菸環境的寵物狗，發生異位性皮膚炎的風險，是家中沒吸菸者的四倍以上。

陳培中說，貓咪理毛時，容易吃進附著於毛上三手菸，發生口腔癌及淋巴癌的風險提高二至三倍，就算接受化療、放射性治療或手術等治療，罹病後多數貓咪活不過一年。

王英偉呼籲有心戒菸的飼主，可使用免付費戒菸專線0800-636363，全國有四千多家包括醫院診所及藥局等戒菸合約醫事機構，可幫助戒菸。

國健署和網路人氣插畫「小學課本的逆襲」合作，昨公布新版戒菸宣導影片「菸害OUT戒菸IN，無菸的家好處多」，希望大家重視二手菸、三手菸的危害。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆