餵食靠太近 餓駱駝啃傷保育員

2018-10-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園驚傳駱駝傷人事件！一名男性保育員昨天上午十一點多在非洲區擺放乾草、準備餵食，因距離駱駝「寶惜」太近，遭咬傷脖子，傷口約兩公分，送醫救治已無大礙，這也是動物園首次發生駱駝咬傷保育員的事件。園方表示，保育員未注意安全守則，將加強教育訓練。

「寶惜」是雄性單峰駱駝，年齡廿歲。動物園發言人曹先紹指出，當時保育員擺放乾草、準備餵食駱駝，但因過度靠近圈養「寶惜」的柵欄，且背對駱駝，結果肚子餓的「寶惜」直接將頭伸出柵欄縫隙，咬傷保育員脖子右前側，幸無明顯大量出血。

曹先紹表示，該名保育員五十五歲，在動物園工作廿七年，於非洲沙漠區照顧動物超過廿年，相當資深，負責照顧餵食駱駝也有三年時間，可能為了一時便利，本該繞遠一點卻走近的路，沒注意動物就在旁邊，因此造成意外。

曹先紹說，該保育員右側脖子遭「啃」傷、造成約兩公分長傷口，被立刻送到萬芳醫院打破傷風針，進行清創處理，大致上並無礙，但先留院觀察一天，今日就可以恢復正常上班。

曹先紹指出，單峰駱駝主要生活於非洲，屬於草食性動物，人類馴養歷史久遠，但駱駝也會累積情緒，因此會發現駱駝向人吐口水或咬人的反應。照顧上仍要保持適當距離，不能因外表看似良善或可愛，就不注意安全。

他舉例，曾在兒童區人工照養的駱駝「煙雨」個性溫馴，但有遊客將孩子舉起來看駱駝時靠得太近，孩子的頭便被駱駝一口含住、沒有咬下去，孩子並未受傷。

曹先紹強調，昨天的意外關鍵在於同仁未遵守安全守則，「寶惜」是無辜的，因此會以該起事件做為個案，加強教育訓練。