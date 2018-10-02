康芮變強颱 可能週五、六掃過北部近海

2018-10-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕康芮颱風昨晚升級為強烈颱風，強度和七級暴風半徑持續擴大；近中心最大風速已增強為每秒五十三公尺，七級暴風圈半徑也擴大為兩百五十公里。中央氣象局預估，康芮週三以後路徑有兩種可能，一種是週五、週六暴風圈可能掃過台灣北部近海，不排除發布海警，北部、東半部將有豪雨或大雨；另一種則是北轉朝日韓前進，預計週三才會較明朗。

中國空污入侵 雲嘉南紅色警示

而東北季風帶來中國空污等境外污染，昨日雲林、嘉義、南投都曾出現「紅色警示」等級空污，北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖則有「橘色提醒」等級空污，指標污染物主要是細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧。

環保署警告，今天台灣仍持續受境外污染物影響，西半部臭氧濃度偏高，雲嘉南地區因沿海風速較強，要留意揚塵，高屏位於下風處、擴散條件不佳，也易有污染物累積。預估雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，中部、高屏及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

氣象局表示，目前各國預報模式對於週三後的颱風北轉角度看法不一，主要還得看太平洋高壓增強程度。若高壓增強，颱風偏西、往台灣靠近，暴風圈恐掃過台灣北部近海；若高壓稍弱，颱風則會朝日本或韓國靠近，週四、週五將是颱風最接近台灣的時候。

需注意的是，週三起隨著康芮的外圍環流靠近，台灣沿海會感受到長浪。北部、東北部週四、週五就有明顯降雨，若颱風更接近台灣，可能出現大雨或豪雨，中南部則以午後陣雨為主。