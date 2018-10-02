納管可增菸捐 助長照開源

2018-10-02

〔記者林惠琴、吳佳蓉／台北報導〕加熱菸與傳統紙菸均使用菸草，納管與否涉及收不收得到菸捐、菸稅，尤其我國菸捐、菸稅收入用途包含罕見疾病醫療費用、癌症防治、經濟困難者健保費、提升醫療品質、社福與長照發展、私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏等，若可因此增加收入，影響層面廣泛。

我國二○○二年開始徵收菸捐，二○○九年調高至每包廿元至今，統計二○一○至二○一六年間，每年菸捐收入平均三四二億元。去年六月，每包菸菸稅自十一．八元調漲至三十一．八元，帶動菸價上漲，民眾減少買菸，全年菸捐收入下滑至三二二億元。今年前八月菸捐一八八億元，又較去年同期大減廿九．四％。財政部預估今年菸捐收入約二三○多億元。

根據衛福部長照服務發展基金最新會計會報資料顯示，今年截至八月，菸捐挹注收入約五億元，較原先預估數略減○．四三％。但在以菸稅為大宗的徵收及依法分配收入上，今年累計約二二○億元，較原先預估數成長五．六二％。

國健署菸害防制組長羅素英解釋，去年菸稅調高，考量菸品銷售量可能減少，在預估今年菸捐收入時就已納入評估，因此菸捐挹注長照服務發展基金的收入預估數與實際數差異不大。

長照司專委︰收入低於預期 仍在合理範圍

長照司籌備辦公室專委周道君說明，菸捐收入少於原先預估數，但仍在合理範圍內，評估中長期發展，菸捐或菸稅收入可能不會有明顯減少的情形。