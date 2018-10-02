星泰都禁加熱菸 醫師︰僅降低一、兩成菸害

2018-10-02

〔記者林惠琴、王孟倫／台北報導〕加熱菸開放與否陸續掀起討論，醫界指出，加熱菸對人體減害的相關實證研究有限，但普遍認為危害在電子煙與傳統紙菸間，仍不宜輕忽。電子煙產業發展協會表示，加熱菸或電子煙屬於減害產品，若能夠開放納管，是件好事。

危害介於電子煙和紙菸 不宜輕忽

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，加熱菸是傳統菸草的變型，本質仍是菸草，儘管菸商宣稱可降低有害物質達九成，但歐洲研究卻發現，僅可下降一至兩成。提醒民眾要戒菸仍以戒菸門診等正規管道較合適。

台北榮總家醫部主治醫師賴志冠指出，不論加熱菸或電子煙均含有尼古丁，會快速進入血液刺激腦部，是高度成癮性物質。且菸商宣稱未經燃燒不會產生二手菸，但啟動時與使用中仍會有二手菸。而加熱菸外型時尚，容易吸引年輕人，更是不容忽視。

電子煙協會 贊成減害產品納管

董氏基金會執行長姚思遠強調，澳門、泰國、新加坡全面禁止電子煙與加熱菸，香港也發動連署禁止電子煙及其他新菸草產品；美國尚未核准開放，我政府也應該修法全面禁止相關新興菸品，不可短視近利貿然開放。

電子煙產業發展協會秘書長王郁揚表示，電子煙與加熱菸都屬於「新興菸品」，若禁止不含菸葉的電子煙，卻開放加熱菸，邏輯何在？新興菸品不斷更新，治本之道應是增訂專章，有效管理。

菸商︰警示規範應與紙菸一致

由於現行法令尚未開放販售，目前四大國際菸商並無在台銷售相關產品，國際菸商台灣區主管表示，是否開放非傳統菸品，並無意見。若開放，須與傳統的紙菸有一致性規範，包括警示圖文、包裝標示、禁止廣告促銷等。本土的台灣菸酒公司則表示，一切配合政府政策。