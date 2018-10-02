立委擬提納管加熱菸 國健署︰嚴格管理

2018-10-02

〔記者林惠琴／台北報導〕加熱菸是傳統菸品轉變的新型態菸品，國內尚未開放進口，但許多民眾自行從國外購回，造成管理及海關把關混亂。無黨籍立委趙正宇著手連署提案修正《菸害防制法》，希望將加熱菸與電子煙區隔，進一步以「其他菸品」納管，也可課徵菸稅與菸捐。國健署表示，原本規劃《菸害防制法》修正草案，主要強化電子煙控管，明年可能進一步調查青少年加熱菸使用行為，予以嚴格管理。

加熱菸由菸草柱、支撐器、充電器組成，主要是將經加工處理菸草的菸草柱，放入支撐器中加熱至一定溫度後，使用者吸入菸草柱加熱產生的氣體並吐出，與電子煙原理相似，均以加熱而不經過燃燒，最大差別為含有菸草與否。其中，加熱菸有菸草，電子煙則無菸草，而是使用含有植物油、丙二醇等成分的煙液。

日韓已開放 不少癮君子出國購買

據了解，目前製造加熱菸的業者多為菸商，萬寶路（Marlboro）的製造商菲利浦莫里斯（Philip Morris），就有銷售加熱菸「iQOS」，其餘尚有日本菸草產業公司的「Ploom TECH」、英美菸草公司的「Glo」，以及韓國菸草公司KT&G的「lil」等。

根據世衛組織資料，已定義加熱菸與紙菸、電子煙不同。我國紙菸適用《菸害防制法》；電子煙因部分煙液檢出尼古丁，因此由食藥署以「藥品」管理，但至今國內無廠商申請許可證、藥證，因此仍屬違法，國健署日前釋出《菸害防制法》修正草案，有意納管；加熱菸則尚未規範。趙正宇提案研議將加熱菸視為「形狀為細條狀、膠囊狀、莢狀任何其他固態之含有甘油、風味及其他物質之菸草混合物，經加熱使用但不燃燒，以產生含尼古丁的氣霧供吸用者」。

立委︰列其他菸品 課徵比例低於紙菸

趙正宇指出，接獲部分民意反映，不少人開始使用加熱菸，部分國家已開放，還有許多國人出國旅遊時也會自行帶回，但反觀國內尚未開放合法進口，該課的菸稅、菸捐收不到；因此正在收集各界意見，研擬是否以現行《菸酒管理法》中，視為「其他菸品」納管。菸稅或菸捐參考國外作法，因危害低於紙菸，課徵比例可略低於紙菸。

過去民進黨立委施義芳也曾提及，世界關務組織（WCO）界定，加熱菸屬於「其他菸草產品」，若加熱菸開放進口，應該列為「其他菸品」課稅。

國健署︰明年進行調查 討論管理方式

國健署菸害防制組長羅素英坦言日韓等均開放加熱菸，但站在衛生單位的立場，不樂見我國開放。目前尚未調查我國青少年加熱菸使用行為，可望納入明年調查範圍，掌握實際狀況，以利討論管理方式。

羅素英也提及，世界衛生組織（WHO）本月就會召開「菸草控制框架公約」（FCTC）締約方會議，首度將加熱菸等新興菸品的管理納入討論，我將持續收集其他國家作法，並與財政部研議對策。