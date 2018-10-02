推動雙語 教長：滾動式修改課綱

2018-10-02

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮昨首度赴立法院教育委員會進行業務報告，提出教育願景二○三○，強調教育是支撐台灣的力量，對於邁向雙語國家的目標，認為有多元方式推動，短期可善用彈性課程，以英文為工具進行主題探究學習，長期則將滾動式修改中小學課綱，以增加英語學習時數。

立委張廖萬堅表示，台灣明年要成為雙語國家，行政院長賴清德指示要鬆綁法規。九十三年限制幼兒園不能用分科、要用統整方式學英文，邁進雙語國家，不一定要等課綱一輪十年後再來做，可有各種積極作為推動英語教育。

立委吳思瑤指出，從扁到馬，都提出要將英語列為官方語言，卻沒有落實執行；賴揆指示鬆綁幼兒園教英文，國教署已啟動最適初學年齡研究，對於現行就業服務法和幼兒園教保服務準則相關規定，教育部已提出研議修法方向，如果是玩真的，就要在明後年的預算中反映政策。立委黃國書則追問，幼兒園鬆綁教英語政策，明年會不會上路？

葉俊榮強調，打造雙語國家，要重視英語教育和整體環境，焦點不只是集中在英文課程，還有很多種方法可以推動，有決心可提出完整規劃；目前也鼓勵用體驗方式融入英文教學，課綱亦可滾動調整，並非十年之後才能做，以素養為中心的十二年國教課綱即有多元可能性。

國教署代署長許麗娟表示，十二年國教新課綱預計用十年，但明年新課綱上路後，就會再啟動課綱檢討修正程序，教育部也已在研究各種運用彈性課程的教學模組，亦包括以英文為工具進行的主題探究彈性課程。