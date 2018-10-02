賀德芬請願重組台大遴委會 從頭完整選

2018-10-02

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台大校長遴選案遭爆參選人資訊未揭露、遴委未利益迴避等諸多爭議，教育部及監察院陸續調查確認遴選程序有重大瑕疵，教育部發文要求重啟遴選，但台大遴委會遲遲未有相關作為，台大則提出訴願；教育部昨證實已送出訴願答辯書，意謂著遴選案將正式進入行政訴訟程序。

台大名譽教授賀德芬等部分學者，則是不滿教部發文僅要求台大從最後一階段的遴委會重新投票，質疑不符法務部、監察院等對台大案的法律見解，昨再開記者會請願，要求應重組台大遴委會、從頭完整重啟遴選才能算合法。

教長：已送出訴願答辯書

台大遴委會一月選出台大教授管中閔接任校長，但遭檢舉管未揭露任台灣大多項兼職，與遴委、台灣大副董蔡明興未利益迴避等問題。教長葉俊榮日前再發文台大，要求台大遴委會應重開會、對五位進複選的參選人重新遴選投票，且呼籲台大好好把握這一次補正機會。但台大提訴願、遴委會則遲未有回應，使得台大遴選案勢必須進入冗長的訴訟戰。

葉俊榮昨面對立委質詢指出，已將訴願答辯書送出，之後將尊重司法判定；但他也再向台大及台大遴委會喊話，盼重新投票、補正程序，給社會完整回答，台大是高教旗艦，應有能力辦好校長遴選。

台大名譽教授賀德芬則指出，教育部僅要求台大從最後階段重新投票，至今無一方可接受，因此學者們再請願，要求教部修正公文，應重組台大遴委會、從頭重啟遴選。

賀：挺管派課堂發送不實資訊

另，賀德芬也痛批政治介入校園，出示一份台大自主聯盟在台大校內發送的小冊子，內容引用錯誤法律見解，甚至涉及偽造台北高等行政法院裁定書內容指台大非教育部下屬等說法；賀德芬說，該文件在中文系大一必修課發放，明顯在課堂傳授不實資訊，不公正且企圖洗腦學生，幸好學生都很聰明而揭露不當行為。

記者致電、傳訊台大主秘李心予等，但截稿前未獲台大回應。台大自主聯盟則聲明，印製該冊子是關於台大遴選風波的法律問答，依法論法，附錄分析對台大、大學自主的傷害，是公開陳述，歡迎各界指正。

台大名譽教授陳振陽指出，台大遴選諸多瑕疵表現出「無自治能力」，台大不需要不誠實、不守法的人當校長。台灣北社社長李川信則呼籲，教部應找公正人士代理台大校長，加速解決台大遴選爭議。