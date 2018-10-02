美、日癌症免疫學家 獲諾貝爾醫學獎／發現刺激自體免疫系統攻擊癌細胞新原理 革新癌症治療

2018-10-02

〔編譯魏國金、茅毅／綜合報導〕二○一八年諾貝爾醫學獎昨揭曉，七十歲的美國德州大學教授艾利森（James Allison）與七十六歲的日本京都大學教授本庶佑（Tasuku Honjo），因「發現抑制免疫負調控因子的癌症療法」，為癌症治療建立了一整套刺激自身免疫系統的內在能力，以攻擊癌細胞的新原理，徹底革新癌症的治療方法，獲頒諾貝爾醫學獎殊榮。

協助活化患者自身免疫系統

有別於傳統直接鎖定癌細胞的治療方法，這兩位桂冠學者找出機制協助活化患者自身的免疫系統，更快處理癌症。諾貝爾評審團指出，部分免疫系統細胞會製造一些蛋白質，這些蛋白質可「煞住」（brake）殺死癌細胞的身體自然防護力，兩人的研究催生了鎖定相關蛋白質以活化人體免疫系統的治療，該療法「已對癌症治療帶來革命性影響，根本改變人類看待癌症可如何處理的方式」。

人體免疫系統中，有扮演關鍵角色的白血球Ｔ細胞。一九九五年，艾利森辨識出CTLA-4分子可做為Ｔ細胞的抑制性受體、煞住滅癌功效，他理解若「讓免疫細胞可鬆開這煞車，就能解除束縛，去攻擊腫瘤」。約同時期，本庶佑在免疫細胞發現另一蛋白質「配體PD-1」，若解除其煞車功能也可活化免疫系統。

艾利森研究 開發出治黑色素瘤藥

艾利森的研究更推動了單株抗體藥物的研發、藥品「益伏」（Yervoy），於二○一一年獲美國食藥局（FDA）核准，用於治療黑色素瘤；他的研究也催生出第一款免疫檢查哨抑制劑。

FDA也批准抗PD-1抗體藥物為試驗用新藥，則是依據本庶佑研究而發展出的療方，對移轉性癌症療效顯著；美國前總統卡特擴散至腦的癌症，即是以相關藥物治療。

本庶佑研究 對移轉性癌症療效佳

本庶佑表示，獲獎是「出乎意料之外」，「非常高興，但也很震驚」，他將繼續免疫治療研究，以拯救更多癌症病患。他提到，一名高爾夫球友曾走向他說，「謝謝你的藥，我罹患肺癌，本以為打完了人生最後一回的高爾夫，但現在我又能再度揮桿」，「聽到這樣的事，沒有比這更大的快樂了。老實說，沒有任何獎可取代，我覺得已經足夠」。

艾利森則聲明表示，「我感到榮幸並謙卑地接獲這項殊榮的肯定」，「我從未夢想我的研究將走上現在的方向」。兩人將共同獲得九百萬瑞典克朗（台幣三千兩百多萬元）獎金。