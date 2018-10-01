《愛肝加油站》肝硬化末期 只能靠換肝根治

2018-10-01

文／許金川

Q：我的先生以前喜歡喝酒，喝酒像喝水一樣，3年前突然吐鮮血，送到醫院診治，才發現已經有了肝硬化及食道靜脈瘤，而且發現也有C型肝炎。

2年多前使用口服C肝新藥治療，終於治好C型肝炎，同時也戒酒。可是去年底開始，他的肚子慢慢大起來，腳水腫。醫師說是肝硬化的關係，開利尿劑給他服用後有改善。可是今年初開始肚子越來越大，每隔1-2個月都要抽1000多CC的腹水，肚子才會消一點，人也較輕鬆一些。

最近他到好心肝門診中心求診，醫師說要根本解決腹水問題，只能靠肝臟移植。請問為什麼C肝治好了，還要換肝呢？

A：酗酒本身會引起肝硬化，長期感染C型肝炎也會引起肝硬化，而肝硬化隨著時間會越來越嚴重。即使治好C肝，也戒酒了，肝硬化引起門靜脈壓力增加，腹水就會越來越多，肝硬化更嚴重，門靜脈壓力更高，這時藥物的治療效果有限，只有換1個新肝才能解決根本問題。

酗酒者唯有及早戒酒，C肝患者及早求醫診治，才能擁有好心肝，保有彩色人生。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。