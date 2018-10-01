阿嬤跌坐喊胃痛 尾椎沒事胸椎骨折

2018-10-01

記者陳鳳麗／南投報導

南投縣88歲阿嬤輕輕跌坐在地，照Ｘ光發現尾椎骨和脊椎沒事，卻劇烈腰痛加胃痛，後經核磁共振掃描發現是胸椎第11節壓迫性骨折，隔天注射骨水泥後，解除腰痛和胃痛困擾。南投縣佑民醫院骨科醫師黃裕涵表示，老年人常因骨質疏鬆，輕輕跌坐，甚至打噴嚏或咳嗽就胸椎壓迫性骨折，提醒停經後婦女應積極預防骨質疏鬆。

這位88歲阿嬤因插電扇插頭不慎跌坐在地，儘管力道不大，但很快就覺得側腰疼痛，到醫院照Ｘ光，薦骨（尾椎骨）和脊椎都未發現骨折，卻疼痛不止，連胃也出現不適症狀，經醫師安排核磁共振掃描，發現其胸椎第11節壓迫性骨折，才造成腰痛和胃痛。隔日以椎體擴撐復位整形術注射骨水泥，術後即解除腰和胃的疼痛感。

黃裕涵指出，長輩跌坐後，往往不解為何尾椎骨沒事卻是胸椎骨折？事實上，尾椎骨相對較強壯，腰椎和胸椎交界處則是承受身體力量最多，骨質流失也最多，因此骨折多發生在胸椎第11、12節或腰椎第1、2節。而胸椎壓迫性骨折的長輩，常會喊肚子痛或胃痛，就是疼痛延續到其他部位。

黃裕涵提醒，骨質疏鬆嚴重的長輩，有時僅咳嗽或打噴嚏就會胸、腰椎骨折，因此民眾應注意預防骨質疏鬆，尤其是停經後的婦女，最好1到2年就做一次骨密度檢查，確認有無骨鬆。至於預防骨質疏鬆之道，除了補充鈣片和維生素Ｄ外，也應多曬太陽，以及做一點負重運動，增強肌肉和增加骨質。