寒溪國小「誠實寶盒」 裝滿學童拾金不昧美德

2018-10-01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕為誠實的小孩按讚！宜蘭縣寒溪國小全校六十六名學生，約有一半來自弱勢家庭，但所有學生撿到錢都交給校方存入「誠實寶盒」。三年來一點一滴累積，湊足兩千元捐給羅東聖母醫院。院方感動地指出，收到的不只是捐款，還有美德！

3年撿到1900元 捐聖母醫院

寒溪國小位於泰雅部落，緊鄰景點寒溪吊橋，加上校園小而美，假日常有遊客造訪，師生三不五時在校區撿到錢，以十元銅板最多。教導處三年前用小型餅乾鐵盒當「誠實寶盒」，把撿來的錢放進盒子統一保管。校方統計，平均每個學生至少有一次撿錢上繳的紀錄。

本學期開學後，因失主逾期未領，盒內的錢多到裝不下，六年級自治小鄉長黃寶賜、環保小局長林子虞提議捐作公益使用，校長黃成志大力支持，考量羅東聖母醫院定期到寒溪部落辦理巡迴醫療，守護族人健康，決定捐給聖母醫院。

黃成志說，盒子裝有一張千元大鈔、兩張百元鈔，其餘是銅板，合計一千九百元，校方依法公告招領，半年法定期限過後沒人認領，拾獲者同意樂捐，學校老師另捐一百元湊成兩千元，已在最近捐出去。

黃成志說，捐贈款項不算多，卻有滿滿心意，尤其在學生人格養成上，意義非凡。

專責處理各界捐款的羅東聖母醫院募款中心，對寒溪國小這筆款項格外有感，上網PO文說：「這是一個很美的盒子，裝著寒溪國小六十六名學生誠實的美與勇氣，一定要到學校為孩子拍拍手，給個大大的讚。」

文中指出，「學校老師說，寒溪偏鄉孩子資源缺乏，接受很多幫助，他們拾獲金錢時欣然交給老師，最後無人認領，毅然捐給羅東聖母醫院，我們收到的不只是一筆捐款，還有寒溪國小學生拾金不昧累積的美德！」院方說，獲贈款項作為醫療設備基金，提供更優質醫療服務，把愛傳下去。