今首赴立院教委會報告 教長將宣示高教大鬆綁

2018-10-01

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊大學陷入生存危機，教育部長葉俊榮今天將首度赴立法院教育委員會進行業務報告。

大學法將修法 產學合作班生可先就業再取學位

書面報告宣示，高教制度將大鬆綁，教育部已成立大學法等修法工作圈，招生、教學、人事、經費及校務經營將逐步賦予彈性，營造大學更自主環境、提升競爭力，包括公立大學校長續聘年齡限制由六十五歲放寬到七十歲、學生逕讀博士班放寬到助理教授即可推薦，且將放寬博士畢業應修學分數限制、大學產學合作專班學生將可先就業後取得學位等多種彈性措施。

學生逕修讀博士 放寬到助理教授即可推薦

在教學面的鬆綁上，教育部修正「學生逕修讀博士學位辦法」，由以前僅能副教授以上推薦，放寬助理教授可推薦學生逕修讀博士學位，且放寬教育部核定博士班招生名額四成內得於學院內流用，同時配套放寬畢業應修學分數限制。

利於招生 碩博士及學士名額將授權學校調控

招生面鬆綁則保留部分碩博士及學士名額將授權學校調控，取消統一扣除博士班招生名額之政策、推動學院實體化、放寬僑外生名額可於不同學制流用或申請專案擴增。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部將逐步推動高教鬆綁，學校則應建立透明可稽的內外控機制及資訊公開方式，提供師生及社會大眾更多參考資訊，負起辦學責任。

因應國際教育趨勢，使學位授予與學制更彈性多元及提升人才國際競爭力，教育部推動「學位授予法」修正作業，修正草案已由立法院審議中，修法重點包括：增加學位論文多元替代形式、鬆綁學位名稱由學校自訂、開放學生跨級跨校雙修輔系、提供產學合作專班學生先就業後取得學位之彈性，並放寬學生得彈性於院、系、學位學程之間修課（院進系出、系進院出）。