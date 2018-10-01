他山之石／星菲大馬入憲列官語 日韓泰設頻道

2018-10-01

〔記者林曉雲／台北報導〕各國推動英語教育作法不同，教育部蒐集資料顯示，新加坡、菲律賓、馬來西亞等國，直接以憲法規定英語為官方語言。而非以英語為官方語言的國家日本、韓國、泰國等，則從教育著手，增加學生的英語學習機會。

新加坡一九六六年起實施小學雙語教學，一九八七年起中小學以英語為第一語言。菲律賓在一九七四年頒布雙語教學政策，英語為數學及科學的教學語言。馬來西亞從小一開始教英語，二○○三年起科學及數學用英語授課，二○一六年將英語全校融入課程，今年直接從國外進口中小學英語教科書。

日本設置NHK WORLD TV國際電視頻道，全天英語播出。另每年投入新台幣一百億元招募外語教師進入中小學教學，每年招約五千人，二○一九年目標招聘六千名外師。日本自小五開始英語教學，二○二○年延伸到小三開始，國中英語教學每週四小時，英語列官方語言則是長程目標。

韓國也成立英語電視台，一九九七年起，小三開始教英語，每週二小時，並設英語助理教師。另打造濟洲島為英語教育城市，投入新台幣五三五億元改造機關英語服務等，但今年開始禁止公私立中小學低年級教英語，回頭重視韓語學習。 泰國設英語電視台，一九九五年起，小一到小六每週一小時英語課，國中到高中每週五小時，中小學增加簡易職業英語應用課程。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，推動英語學習要注意良莠不齊的問題，以避免拉大城鄉和貧富差距不公平現象，且師資及教材兩項，必須有充分準備再上路。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清也表示，充足的英語師資及有效妥適的教學方法，都需要完整的配套考量。另增加英語授課時數和向下延伸教學，均須修改十二年國教英文課綱。