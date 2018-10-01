教部研議 大考實施英語口說測驗

多管齊下推動 將協商開闢專屬英語頻道 塑造環境
〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕為推動英語列為台灣第二官方語言，教育部擬多管齊下。在強化大專國際化部分，包括研議大學入學考試實施英語口說測驗、開設技專校院職場英語課程等。此外，也將與文化部協商，開闢我國專屬的英語電視台或頻道，擴增英語節目，提供英語字幕，除塑造英語環境，亦可讓國際人士多了解台灣。
教育部召開英語力推動會議，大考中心建議新增口說測驗，大考中心主任劉孟奇表示，主因是掌握到中國北京兩、三年內就會執行英語口說的大學入學考試，香港更是多年前就推動。台灣若要衝國際競爭力，英語能力不能落後。
至於測驗方式，劉孟奇說，現行有托福等英檢機構執行英語口說測驗，採電腦錄音，考生回答後後續評分，大考應該會採取類似的錄音評分方式，並考慮跟英語聽力，或與大學學科能力測驗等合併執行，不增加考生更多考試天數。
劉孟奇預估約五年可建構英語口說測驗，須建置全國一致的標準試場、三百到五百校，費用近三十億，國家政策決定後才能推動。
教育部高教司長朱俊彰表示，英語能力分為聽說讀寫，目前大考已有讀寫和英聽測驗，英語口說能力若納入大考，是否比照現行的英聽入學考試，或是要透過檢定評量等，會再與大考中心、招聯會等研商規劃，尚未有具體時程表。
比照英聽施測？ 將再研商
提升大學師生專業英語能力方面，教育部將推動所有的大學校院開設全英語課程。大學校院的英語必修課程採取「分級分班」教學，目標八成以上的學校實施；另八成五的大學建立雙聯學制；此外，成立國際學院或國際學位學程，建置全英語環境。
技專開辦專業職場英語課
教育部也規劃在所有技專校院開設「專業職場英語課程」，因應不同專業領域需求，且要建立適性的英語教學策略及補救措施，以所學的專業領域進行英語能力評量。
教育部亦協助其他部會推動英語政策，例如由文化部主責開闢我國專屬的英語電視台或頻道，擴增英語節目，提供英語字幕，可涵蓋新聞、文化、紀錄片、旅遊及娛樂節目等，塑造英語環境，帶動全民自發學習英語。
政院則鼓勵地方政府增招英語志工，拓展雙語服務，發展多元英語服務方案，例如教銀髮族說英語、圖書館提供英語導讀等。