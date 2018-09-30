懷孕初期濫用止痛藥 流產風險大

2018-09-30

文／曾翌捷

現代人生活壓力大，腰痠背痛和頭痛是常見的症狀。適當使用止痛藥物雖然有助於緩解不適，但是隨著驗孕棒出現兩條線起，使用止痛藥物恐怕要格外當心。

根據旅居美國的華裔科學家李德坤博士（音譯De-Kun LI）率領的凱澤基金會研究團隊發表在美國婦產科醫學期刊的研究指出，常用於退燒、止痛的非類固醇抗發炎類藥物（簡稱NSAIDs）如果在懷孕初期，長期且大量使用會增加流產的風險。

長期且大量使用 將增加風險

研究團隊發現，使用NSAIDs的孕婦，其懷孕早期流產風險要比使用乙醯胺酚（普拿疼、斯斯等止痛藥的成份之一）及未使用止痛藥的孕婦分別高出45%及59%；而使用NSAIDs的孕婦在懷孕20週前流產的發生率為24%，也比使用乙醯胺酚及未使用止痛藥的16%及17%要高出許多。

統計也發現，使用NSAIDs的流產風險在懷孕8週以前、或是療程超過2週後會大幅上升，說明了NSAIDs的傷害，與使用時機的早晚及使用療程的長短有關。

近來許多研究都指出，前列腺素是胚胎著床過程中的重要因子。由於NSAIDs的機轉是透過抑制特定酵素的活性以減少前列腺素的合成，來達到減輕發炎反應所造成的紅腫熱痛。因此，長期且大量使用NSAIDs可能會因為減少前列腺素的合成而影響胚胎的著床。

目前，常用的NSAIDs包含了Ibuprofen（布洛芬）、Diclofenac、Mefenamic acid及Naproxen等藥物，而國人愛用的日本止痛成藥EVE也含有Ibuprofen成份。因此，懷孕婦女如果因病情需要而使用止痛藥，請務必徵詢醫師的意見，避免擅自服用成藥。如果不慎服用止痛藥，也請先停藥並告知您的產檢醫師，毋須過度驚惶。

（作者為馨蕙馨醫院婦產科醫師）