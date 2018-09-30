骨盆骨折手術 依成因不同

2018-09-30

文／羅佑晟、王素雲

◎案例1：20歲的張同學，放學途中騎機車發生嚴重車禍，右髖部無法活動，救護車送到急診，X光檢查後發現髖部脫位及髖臼（骨盆）骨折，髖臼骨折錯位且合併有內臟出血，在加護病房控制生命徵象穩定後，由醫師給予骨盆開放性骨折復位，手術後休養2個月，已恢復正常行走。

◎案例2：80歲的張阿嬤，日前在家走路跌倒，沒有外傷，卻一直喊屁股處疼痛且無法行走。就醫後才發現，她的骨盆骨折及骨質疏鬆症，考量她的年紀及骨折型態（無位移），醫師給予採用手術時間短且出血量較少的微創固定手術，術後配合骨質疏鬆症的治療及復健運動，阿嬤也順利恢復了。

骨盆是由左右兩髖骨（每一髖骨是由髂骨、坐骨與恥骨3塊骨頭相組合而成）、以及薦椎和尾椎的椎體組成的圓盆狀結構。

根據統計，骨盆骨折的發生年齡層一個落在20-40歲，另一個高峰則發生在80歲以上，不同年齡層，發生骨盆骨折的原因及機轉大不相同。

年輕人車禍 屬位移且不穩定

一般而言，年輕人的骨盆骨折發生原因主要是高能量創傷，例如嚴重車禍或是工作時高處落下，因為創傷厲害，多半合併有臟器損傷，例如內臟出血或是腦出血等情形，多發生於男性，且骨折型態屬於位移多且不穩定型。

老人骨盆骨折 多因跌倒骨鬆

老年人的骨盆骨折以女性居多，大都因跌倒引起，且主要是骨質疏鬆症引起，骨折型態則位移較少或無位移。

骨盆骨折的治療包括保守性療法及手術治療。保守性療法包括止痛藥物緩解急性疼痛、臥床休息等待骨折復位，如確定有骨質疏鬆症需給予骨質疏鬆症藥物治療。

手術治療則根據骨折型態來選擇，手術方式有開放性復位固定（傳統手術）及經皮微創復位與固定（微創手術），年輕人常見的骨盆骨折因為位移多且不穩定型，會使用傳統骨折復位手術。雖然手術時間較長、傷口也較大，但可以完整地將位移的骨折處做仔細的固定。

相反地，老年人的骨盆骨折由於位移小，反而可以選擇 微創手術，傷口小、出血量較少、手術時間相對較短，對於體力及活動力差的老人家來說可以恢復得較快。

不同的骨折型態，手術方式也不同，還是要經過專業醫師評估，並且詳細討論後再來選擇最適合的手術方式。

（作者分別為彰化基督教醫院骨科部主治醫師、個案管理師）