東北風明增強秋意濃 又有新颱生成

2018-09-30

〔記者楊綿傑／台北報導〕潭美颱風逐漸遠去，今天全台天氣穩定，不過好天氣只有一天，明天起東北風增強、溫度下降，全台早晚低溫都在廿五度以下，民眾要注意增添衣物。太平洋上的熱帶低壓昨天下午也形成輕度颱風康芮，目前朝台灣東部海面前進，是否影響台灣要到週三才會較為明朗。

全台低溫都在25度以下

氣象局預報員王品翔說，隨潭美颱風遠離台灣前往日本，台灣今天為晴朗穩定的天氣型態，僅東半部及北部山區有零星降雨。但明天天氣又有轉變，東北風將增強，這波東北風偏乾，迎風面北部、東部會有降雨可能。

王品翔進一步說，這波東北風主要影響氣溫，北部高溫估計廿八、廿九度，中南部卅度以上，不過早晚溫差很大，中南部早晚可能僅有廿一至廿三度，北部廿度，早晚溫差達十度，提醒民眾要注意溫度變化。

這波東北風影響持續到週三，接下來到週五、週六可能受到康芮颱風接近，與另波東北風的雙重影響，北部及東北部都可能下雨。

康芮動向 週三才明朗

對於輕颱康芮動向，王品翔指出，康芮約以每小時廿四公里速度朝西北西前進，週三、週四抵達琉球附近海域時，可能會有路徑上的轉變。目前有些模式認為康芮會北轉影響日本，但也有如歐洲模式認為會接近台灣，週三、週四時才會比較明朗，氣象局將密切觀察未來動態。